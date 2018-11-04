火力電廠減排 別只玩數字遊戲

2018年11月04日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

中南部空汙問題存在已久，從每年秋冬到翌年春天，都是當地最嚴重的環境課題。在空氣品質不佳時，環保署都會要求台電對所屬的火力發電廠，如台中電廠、高雄的興達電廠，甚至北部的林口、協和電廠所轄機組進行友善降載，減少排放汙染物，以免空品雪上加霜。

不過，環保團體對於台電的降載減排是否確實常抱持懷疑的態度，認為台電會把歲修或停機檢修的機組也都算進去，實際上真正減少的排放量並沒有那麼多。應該把原本就排定檢修的機組排除，再執行降載減排，在空品不佳時，才能發揮立竿見影的作用。

也有人認為，火力電廠降載減排的時間也應該盡量以白天為主，因為夜間民眾出門參加活動不多，並無降載減排的迫切性。如果降載時間不對，只看數字多寡，未必能完全反映實際狀況，甚至沒有實質意義。

另外，像中火、興達電廠今年都提出增加新的燃氣機組的計畫，以取代原有的燃煤機組。這原本是改善空汙的好辦法，但舊的燃煤機組卻不拆除，反而當成備用機組。環團質疑，屆時如果缺電，是不是一聲令下新舊機組火力全開，空汙反而更加嚴重，原有的火力電廠無異變身為大怪獸。

也因此，環團和環評委員都要求台電必須重新評估，先拆除舊機組再建置新機組的替代方案，才能解決空汙問題。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，所有燃煤電廠均應提早除役，包括最老舊的興達電廠燃煤機組。而台中電廠也應先把老舊燃煤機組減半並且淘汰除役，不能以緊急備用為名預留後路，以便在未來找機會重啟；這樣只會再度排放大量汙染物，破壞空氣品質。

(中國時報)