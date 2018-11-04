大陸含戴奧辛大閘蟹 達2成

2018年11月04日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

根據食藥署統計，今年截至10月止，我自大陸進口的大閘蟹約196公噸，其中共有40公噸大閘蟹戴奧辛含量超標，不合格比率達2成。台灣於去年10月才開始逐批檢驗，累積至今已有47.8公噸的大閘蟹戴奧辛超標，驗出不合格的養殖場地區包括湖南、江西、浙江及安徽等，食藥署表示，未來不排除暫時拒絕這些養殖場的大閘蟹進口。

去年香港驗出自大陸進口的大閘蟹戴奧辛超標，台灣即跟進，並於去年10月開始逐批檢驗，共發現2起戴奧辛超標案例，均由湖南引進，其中3.114公噸的大閘蟹驗出4.1pg/g的戴奧辛、4.455公噸的大閘蟹則驗出12.1 pg/g的戴奧辛與多氯聯苯。因相關業者未違反具結先行放行規定，食藥署因而未對外公布。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷表示，因戴奧辛大閘蟹經評估為產地問題，目前大陸合法養殖場共31家，其中驗出不合格的大閘蟹養殖地區為湖南、江西、浙江及安徽，不排除暫時拒絕這些養殖場的大閘蟹的進口。另外，為避免類似事件發生，除依規定嚴辦不肖業者外，食藥署也將以突擊檢查的方式，避免戴奧辛蟹流入市場。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，戴奧辛的來源以工業汙染為主，有世紀之毒之稱，其

由419種化合物所組成，其中最毒的化合物為2,3,7,8-tetrachlorodibenzo dioxin（TCDD）。藉由食物鏈進入生物體內，並累積於脂肪組織、內臟器官或大型魚、貝類體內。

顏宗海進一步指出，短時間大劑量的戴奧辛攝入，將影響肝臟功能，並引起皮膚病變。長時間低劑量的攝入，則會影響免疫能力，提高罹癌的風險。若孕婦不小心攝入，胎兒流產、畸形的機率也會提高。

因戴奧辛沒有解毒劑，一旦攝入，需耗時7年才能減少一半。顏宗海建議民眾，避免食用肥肉、皮、內臟、貝類等容易累積戴奧辛的食物，另多補充高纖蔬果，以利毒素排出體外。

(中國時報)