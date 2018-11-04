偷賣毒蟹 面臨7年徒刑

2018年11月04日 04:10 中國時報 李怡萱 、胡建森、 陳俊雄 、 陳慶居 ／綜合報導 、胡建森、／綜合報導

進口業者涉偷賣戴奧辛大閘蟹，流向新北市、基隆市、宜蘭縣及苗栗縣，目前累積有9312.6公斤流向不明；新北、宜蘭及苗栗衛生局均表示，戴奧辛大閘蟹未流入市面；基市衛生局則派員查訪疑有毒蟹流入的店家，並全數回收市面上的產品，強調全案已移送基隆地檢署偵辦，業者訊後分別諭知50萬至126萬元交保，並面臨最高7年有期徒刑及併科8000萬元罰金。

基隆市衛生局表示，含毒大閘蟹分別銷往基隆市謝姓業者、崁仔頂魚貨批發市場及基隆市簡姓業者，衛生局已派員查訪疑有毒蟹流入的店家，並全數回收市面上流通的產品。

宜蘭縣衛生局食品藥物管理科長莊淑姿則說，這批大閘蟹由進口業者具結先放在宜蘭適當場地活體飼養或冷凍，截至目前未發現業者在宜蘭偷偷販售。

新北市衛生局副局長許朝程表示，根食藥署所掌握的戴奧辛大閘蟹流向來看，初步判斷未銷入新北，但仍將持續追蹤。

苗栗縣衛生局副局長楊文志則說，已會同中央赴暫時移置的養殖池打撈封存，但目前只打撈到2400公斤，另1400多公斤將待放乾池水後，釐清有無流入市面。

楊文志表示，業者均表示並未販售，數量短少係因大閘蟹在放入飼養池後，其習性會互相攻擊殘食同類，以及死亡大閘蟹也可能沉入池底泥中無法撈出所致。

(中國時報)