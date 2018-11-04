台商：不排除養殖池旁燒廢棄物

大閘蟹飽滿的蟹黃蟹膏，令人難以抗拒，每年自大陸進口量大。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／北京-台北報導

自大陸進口的大閘蟹驗出戴奧辛超標比率偏高，在陽澄湖養殖大閘蟹的台商表示，當地對水質的要求很高，對湖區水域保護非常嚴謹，不排除台灣的檢測設備較為靈敏，或是在產地收成時，湖邊有人偷偷亂燒廢棄物，導致戴奧辛等毒物溶於水中，另外，也曾有耳聞環保規定要求較低的外地業者，違法使用化學藥水。

從事大閘蟹進出口貿易的華姓業者表示，她每年會到陽澄湖走一趟，瞭解當地大閘蟹的養殖狀況。由於大閘蟹是陽澄湖的重要水產品，當地對水質的要求很高，對湖區水域保護非常嚴謹。

華小姐說，江蘇省現在的環保法規相當嚴格，對汙水排放抓得很緊，去年底昆山附近的工廠一度被強制停工，就是最好的證明，貿易商也不願意冒著風險進口有毒的大閘蟹，因為買貨需要成本，貨品進來後也要支付高額的檢疫費用十幾萬元。

另一位在陽澄湖養殖大閘蟹的台商表示，現在大閘蟹銷台的管道很少了。在陽澄湖這邊管制比較嚴，水質都有固定檢驗，給大閘蟹吃的也都是天然食材，例如南瓜、玉米、白帶魚等。

無獨有偶，香港2016年曾在進口的太湖大閘蟹中驗出戴奧辛超標，港媒《香港01》報導引述專家指出，戴奧辛一般跟焚燒塑膠垃圾有關，飄上天空後，可能隨雨水落到湖泊，而一般湖泊的水流不快，化學汙染物容易沉澱湖底，加上戴奧辛不易分解，會越積越多，而蟹是底棲生物，比魚類更易接觸湖底的淤泥，因此受汙染的機會較高。

(中國時報)

偷賣毒蟹 面臨7年徒刑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。