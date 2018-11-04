台商：不排除養殖池旁燒廢棄物

2018年11月04日 04:10 中國時報 藍孝威 、 楊家鑫 ／北京-台北報導 ／北京-台北報導

自大陸進口的大閘蟹驗出戴奧辛超標比率偏高，在陽澄湖養殖大閘蟹的台商表示，當地對水質的要求很高，對湖區水域保護非常嚴謹，不排除台灣的檢測設備較為靈敏，或是在產地收成時，湖邊有人偷偷亂燒廢棄物，導致戴奧辛等毒物溶於水中，另外，也曾有耳聞環保規定要求較低的外地業者，違法使用化學藥水。

從事大閘蟹進出口貿易的華姓業者表示，她每年會到陽澄湖走一趟，瞭解當地大閘蟹的養殖狀況。由於大閘蟹是陽澄湖的重要水產品，當地對水質的要求很高，對湖區水域保護非常嚴謹。

華小姐說，江蘇省現在的環保法規相當嚴格，對汙水排放抓得很緊，去年底昆山附近的工廠一度被強制停工，就是最好的證明，貿易商也不願意冒著風險進口有毒的大閘蟹，因為買貨需要成本，貨品進來後也要支付高額的檢疫費用十幾萬元。

另一位在陽澄湖養殖大閘蟹的台商表示，現在大閘蟹銷台的管道很少了。在陽澄湖這邊管制比較嚴，水質都有固定檢驗，給大閘蟹吃的也都是天然食材，例如南瓜、玉米、白帶魚等。

無獨有偶，香港2016年曾在進口的太湖大閘蟹中驗出戴奧辛超標，港媒《香港01》報導引述專家指出，戴奧辛一般跟焚燒塑膠垃圾有關，飄上天空後，可能隨雨水落到湖泊，而一般湖泊的水流不快，化學汙染物容易沉澱湖底，加上戴奧辛不易分解，會越積越多，而蟹是底棲生物，比魚類更易接觸湖底的淤泥，因此受汙染的機會較高。

(中國時報)