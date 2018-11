IG女王凱莉 3年賺278億元

2018年11月04日 01:30 中國時報 施施 /綜合報導 /綜合報導

凱莉珍娜(右)與名模姊姊坎道爾珍娜(左)都非常善於利用社群媒體,打造個人品牌。(摘自Kendall Jenner的Instagram)

今年8月的《富比世》雜誌封面出現一張年輕臉孔:剛滿21歲、來自知名卡戴珊家族的美國實境秀明星、網紅、模特兒兼時尚設計師凱莉珍娜(Kylie Jenner)。她靠著自創化妝品品牌在3年內賺進9億美元(約台幣278億),即將打破臉書創辦人馬克祖克柏23歲的紀錄,成為美國史上最年輕、「白手起家」的10億美元富豪。

凱莉珍娜出生於加州洛杉磯市,是名媛「豐臀金」金卡戴珊同母異父的妹妹。雖然她僅有高中畢業,卻十分有商業頭腦。2015年,她與同為實境秀明星的名模姐姐坎道爾(Kendall Jenner)聯手推出同名品牌KENDALL+KYLIE,年底她又成立自己的美妝品牌Kylie Cosmetics。據《富比世》估計,凱莉已成為卡戴珊家族中最會賺錢的成員,她的身價也飆漲到金卡戴珊的3倍。

凱莉第一次出現在觀眾面前,是在美國E!頻道的真人秀《與卡戴珊姊妹同行》(Keeping Up With The Kardashians)。2017年,她又推出專屬的真人秀《凱莉私生活》(Life of Kylie),雖然她在實境秀中受到的關注不如姊姊們多,但她另闢蹊徑,在社群媒體成為年輕女性追捧的女王。

凱莉在美國青少年族群中擁有超高人氣,個人Instagram(IG)追蹤人數高達1.1億,超越名模姊姊坎道爾的9600多萬,與金卡戴珊勢均力敵。她曾說:「社群媒體是個很棒的平台,我能夠很輕鬆簡單地接觸到我的粉絲和客群」。2017年,年僅20歲的凱莉登上富比世「年度百大最高收入娛樂家榜」前3名,不少媒體也開始統計她的收入,結果發現,她只要在IG上發布1條貼文,就可以輕鬆賺進100萬美元。

2015年11月,凱莉首次推出同名品牌口紅組。當時網路瘋傳她的招牌豐唇有植入填充物,凱莉事後證實,自己的確有動點小手術,但主要還是靠化妝才能呈現性感厚唇。於是,口紅組上市數分鐘就迅速完售,還造成網站大當機。

《富比世》雜誌稱凱莉「白手起家」,引發質疑聲浪。網友們認為,卡戴珊家族都靠著彼此的名氣發展事業,凱莉的媽媽、電視製作人克莉絲珍娜更被封為美國最成功的「媽媽經理人」,她很懂得如何捧紅女兒。

(中國時報)