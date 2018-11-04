鋼鐵人馬斯克生鏽走鐘

2018年11月04日 01:30 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國「鋼鐵人」富豪伊隆‧馬斯克（Elon Musk）是全球最知名的發明家。從量產電動車，到可重複使用的火箭，他不斷將看似異想天開的白日夢化為現實，他也試圖普及永續能源、設法降低人工智慧發展的衝擊，甚至計畫殖民火星。不過，今年他頻頻「走鐘」，讓人懷疑，這個身家高達6000億的富豪到底怎麼了。

悲慘童年 遭父親精神虐待

馬斯克1971年生於南非，父親是電機工程師，母親是模特兒。他8歲時父母離婚，3個孩子都歸母親，10歲時他出於同情，選擇和父親同住，結果遭到嚴重精神虐待，成年後，他雖與父親斷絕關係，但談起此事仍會忍不住落淚。少年時期，他也因為身材矮小，經常遭到霸凌，直到16歲學習武術並急速長高，才逐漸萌生自信。

馬斯克在10歲那年得到了人生的第1台電腦，並開始自學程式設計，12歲就以500美元出售了自製的小遊戲軟體。他在美國賓州大學取得物理與經濟雙學士後，又進入史丹佛大學攻讀應用物理暨材料科學博士，但2天就輟學，並開始追逐夢想，和弟弟共同創辦了城市導航公司Zip2。1999年，康柏（Compaq）以3.07億美元現金和3400萬美元股票期權收購該公司，當時才28歲的他也一舉賺進2200萬美元（約台幣6.8億）。

跨多領域 立志做有用的事

此後，馬斯克共同創辦了全球最大網路支付平台PayPal、提供太空運輸與旅行工具的Space X、電動車特斯拉（Tesla）、以及太陽能發電公司SolarCity。此外，他推動的事業還包括開發電腦與人腦互聯技術以超越人工智慧的Neuralink、試圖降低人工智慧風險的非營利組織OpenAI等。他22日還宣布，旗下隧道公司Boring Company的超迴路列車（hyperloop）隧道將在今年12月10日開放。

馬斯克曾說，他的志向是做對社會「有用的事」，讓人類未來變得更好，包括降低全球暖化衝擊、淨化空氣、殖民其他星球以避免另一次大滅絕來臨。但今年，這位富豪的日子似乎沒那麼好過。

呼麻喝酒 脫序嚇壞投資人

今年7月，馬斯克主動參與泰北洞穴受困足球隊的救援行動。他因不滿他設計的迷你搜救潛艇被嫌棄「不實用」、「愛作秀」，在推特上指責協助救出受困少年的英國潛水員是「戀童癖」，還惹上一場舉世矚目的官司。

8月，馬斯克在推特上表示正考慮將特斯拉私有化，且獲得投資支持。2周後，馬斯克又稱放棄計劃，惹得眾多投資者火大，並對他提起訴訟。美國司法部也要求特斯拉提供相關文件，公司面臨刑事調查。

沒多久後，馬斯克又在網路直播訪問中公開抽大麻、喝酒，手上還握著武士刀，特斯拉又在數小時後宣布會計長莫頓離職，一連串脫序行為嚇壞投資人，公司股價也應聲重挫。不少華爾街分析師認為，馬斯克不再適合擔任執行長，投資銀行Jefferies Group甚至批評他，似乎有「自我毀滅」的傾向。10月初，他就證券詐欺案與美國聯邦政府達成和解，他與特斯拉分別支付行政罰款2千萬美元（約台幣6.16億），馬斯克也辭去董事長位置，3年內不得回任。

馬斯克曾自爆，「獨守空床會要我的命」。他與第二任妻子二度結婚又離婚，2016年起又與好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）前妻安柏赫德（Amber Heard）打得火熱，後來2人鬧分手，他形容自己「傷得很深」。也許這匹脫韁野馬需要靈魂伴侶，才能找到內心的平靜。

(中國時報)