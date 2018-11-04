前澤友作將搭火箭繞月一周

2018年11月04日 01:30 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國太空探索技術公司SpaceX近日揭曉史上首位即將搭乘私人火箭環繞月球的民間人士-日本億萬富豪、ZOZOTOWN社長前澤友作。他雖然並非日本首富，但第一「土豪」的名號當之無愧。他「非典型」的背景、特殊的人生觀和精采的情史，也讓他屢屢成為話題焦點。

前澤友作1975年出生於千葉縣，從小就十分叛逆、不喜歡循規蹈矩。他高中時期愛上音樂，先學吉他，後來又成為鼓手。23歲時，僅有高中畢業的他決定把自己對音樂的興趣發展成生意，從國外進口CD到日本銷售，結果大賣，於是他自學程式設計，架設電商網站，同時販賣音樂產品與潮流服飾。

2004年，身高只有162公分的他因為「即使只修改褲腳，也覺得丟臉。可能因為這樣，我就不再走進店面（買衣服）」，決定從音樂轉戰服飾業。他29歲成立ZOZOTOWN網站，3年後於東京證交所上市，市值一度破兆日圓。該網站現為日本最大潮牌購物網，提供逾6000個品牌、50萬件流行服裝、配件等，一年網站消費人數約為720萬人次。

前澤的公司員工每天只要上班6小時，因為他希望「大家都能做自己喜歡的事、享受人生」，不過公司業績仍不斷成長，背後祕訣就是「創新」。除銷售外，ZOZOTOWN提供二手衣交易平台，此外還設計WEAR應用程式，讓潮牌愛好者分享自己的穿搭品味。今年，他又改良了Zozosuit服務，消費者只要站在手機前，隨著語音指示原地轉圈，3分鐘內就能測出全身各部位尺寸，彌補網路購物無法試穿的缺陷。

據《富比世》3月公布的全球富豪排名，前澤以3074億日圓排名全球822名、日本第13名。他成為億萬富豪後，就連「任性」方式都與眾不同。若無意外，他將於2023年登上SpaceX開發的新型火箭，完成預計一周的繞月旅行。自1972年阿波羅17號登陸月球以來，這可能是人類再次如此靠近月球。不過，這趟旅程肯定所費不貲，有網友推測，約需2.5億美元（約75億台幣）。

前澤友作的人生信念就是「越花錢、越有錢」。他認為要盡可能花錢，然後從花錢的經驗中使自己成長，才能賺到更多錢。他不僅在故鄉斥資百億日圓興建豪邸，也酷愛蒐集名車。前澤的情史也相當精彩。他曾與大聯盟芝加哥小熊隊王牌投手達比修有前妻紗榮子有過一段情，今年4月，又與現年26歲的偶像女星剛力彩芽公開認愛。然而剛力彩芽與他交往後，出現炫富與脫序行為，讓經紀公司為她精心打造的清新形象破滅。

(中國時報)