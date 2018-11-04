川普放消息 陸超想達成協議

2018年11月04日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普2日表示，美國和中國大陸進行了很好的討論，已接近達成某種形式的協議。先前傳出，川普已指示官員草擬可能的貿易協議內容，但隨後又有匿名政府官員否認了此說法。美方立場虛實難辨，有些市場分析師認為，美國6日就要舉行期中選舉，川普釋放出樂觀的訊息，只是選前用來激勵股市的伎倆而已。

拉抬股市完美伎倆

川普2日下午啟程赴西維吉尼亞州參加共和黨的競選造勢活動，於行前在白宮向媒體證實，他將與大陸國家主席習近平在本月底20國集團（G20）峰會期間會晤，並共進晚餐，「我們與陸方進行了很好的討論，更接近達成既定的目標」，「他們（陸方）超級（very badly）想達成協議。要知道自從我們打起這場前哨戰，大陸經濟一路下滑。」

川普說，「我認為我們最終將與陸方簽署一項好協議。對每個人來說都將是非常公平的協議，但對美國來說這將是一項好協議。」

他又指出，陸方明白，若無法達成協議，將會面臨美方在關稅上加碼。他稱，目前對價值2500億美元大陸輸美產品加徵關稅的效果很好，而且還可能會對剩餘2670億（據美媒估計則是2570億）美元的大陸產品加稅。

官員指還有漫長路

1日，川普與習近平通了電話。2日早上，美媒報導說，川普已要求內閣起草和大陸的貿易協議，為美陸不斷激化的貿易爭端發出停火訊號。消息傳出後，全球股市應聲反彈。

不過稍後，美國財經新聞頻道CNBC卻援引匿名政府官員稱，川普指示起草妥協方案之消息「不實」，美陸貿易談判「還有漫長的路要走。」川普的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主席庫德洛也表示，美陸尚未接近就終結商貿爭執簽署協議的時候，他對簽署協議的可能性比以前更不樂觀。

安撫農業州選民

對於川普連日的樂觀表述，市場分析師亦反映不一。有些分析師認為，川普對貿易戰態度軟化，是陸美爭端取得突破的訊號。但也有人指出，這只是川普在期中選舉前，提振強市場信心的一個伎倆而已。美國許多農業州正承受著貿易戰的正面衝擊，川普也可能是藉此安撫這些州的選民。

香港的荷蘭合作銀行（Rabobank）亞洲金融市場研究主任艾佛瑞（Michael Every）表示：「這似乎是在期中選舉前拉抬股市的完美伎倆，（川普）引習近平入甕，讓人們對習有所期待，若最終未達成協議，也可有個代罪羔羊。」

(中國時報)