兩黨角力 他是關鍵人物

2018年11月04日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

最能牽動美國6日期中選舉的議題，恐怕沒有一項比得上總統川普本人。共和黨全國委員會委託「輿論策略」（Public Opinion Strategies）所做的一份民調顯示，川普就是這次選舉的決定因素，不僅女性候選人數創新高，就連是否該彈劾川普，也成了兩黨催票的動力。影響所及，今年選民的政治熱中程度，創20年來最高。

根據輿論策略的報告，大部分選民對於經濟表現、就業機會、貿易協定等經濟議題較無感，反而是對川普的感受成了關鍵因素。

川普就任以來，歧視女性的言論一直受到女權團體炮轟，加上反性騷擾運動#MeToo推波助瀾，讓這次期中選舉女性參選人數寫下新高，也讓獲多數女性支持的民主黨可望重掌眾院。

彈劾川普也成了激勵投票的關鍵。倘若期中選舉一夕變天，民主黨就可在眾院對川普提出彈劾。為了力保川普，以免他遭國會彈劾，共和黨也以此為口號號召支持者。根據憲法，眾院有權對總統提出彈劾調查，參議院負責審理是否定罪。在眾院階段，僅需相對多數即可通過彈劾案，但須再經參院2/3同意才能定罪。

因為對川普的反感，除了女性參選人數創新高，少數族裔、移民、LGBTQ（男女同性戀、雙性戀、跨性別、對性別認同疑惑者）的候選人也紛紛投入選戰，將會為美國創造歷史。以華裔為例，今年參選十分踴躍，10多位華裔投入期中選舉，從國會到地方公職都不缺席，其中加州人數最多，幾乎全代表民主黨。

儘管牽動選舉的議題包括健保、經濟、女權、移民等，但追根究柢，其實川普本人恐怕才是終極關鍵。因此外界解讀，這次期中選舉與其說是兩黨的角力，更是川普個人的輸贏。

(中國時報)