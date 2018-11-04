非裔治理下 國家淪「糞坑」

2018年11月04日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

曾擔任川普私人律師的柯恩最近接受《浮華世界》專訪時爆料，這位美國總統數次在私下談話中使用針對非裔黑人民眾的種族歧視字眼，認為他們不但愚笨而且生活困頓，更直指國家在非裔人種治理下淪為「糞坑」。

柯恩宣稱，有一次他們討論2016年某一場造勢活動的群眾。柯恩告訴川普，從電視上看來群眾一片白茫茫。川普回應，「那是因為黑人太笨，才不會投票給我」。

柯恩還表示，南非總統曼德拉死訊傳出之際，川普說，「請講出一個在黑人治理下沒被搞成糞坑的國家」，隨後又加了一句「講出一個城市」。

柯恩憶及在2000年末與川普前往芝加哥，從機場坐車去飯店途中，經過一個貌似貧窮的地區。當時川普向柯恩說，「只有黑人才會過得這麼慘」。柯恩還指出，川普曾說自己「絕對不可能讓黑人參賽者成為第一季『誰是接班人』的冠軍」。

柯恩後悔自己沒有早一點辭去川普集團的工作，「我原本應該是更大器的人，我早就應該離開」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，與柯恩關係密切的一名消息人士證實《浮華世界》的報導和引據都是真的，白宮則無任何回應。不久前川普嚴厲譴責匹茲堡槍擊案，表示在美國「絕不容許種族或宗教歧視」。柯恩爆料若屬實，對川普這番說詞會是極大的諷刺。

柯恩8月向檢方坦承違反競選財務法等罪，稱2016年競選期間受「某候選人」（據信是川普）指示付封口費給A片女星丹妮爾絲和「花花公子」玩伴女郎麥克道格。法庭訂於12月宣判。

(中國時報)