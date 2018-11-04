增兵駐守邊境 歐巴馬批噱頭

2018年11月04日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國期中選舉即將登場，民主、共和兩黨無不卯足全力催票。前總統歐巴馬2日火力全開，抨擊川普利用數千名不斷逼近美國邊境的「大篷車」難民製造民眾排外、恐外氣氛，還派遣數千名士兵進駐美墨邊境，阻擋難民入境，根本就是政治「噱頭」。

歐巴馬在佛州邁阿密替民主黨州長候選人吉倫（Andrew Gillum）及聯邦參議員尼爾森（Bill Nelson）站台時表示，現在的共和黨政府「為了邊境政治秀，甚至將我們勇敢的官兵調離家人」。歐巴馬還批評，川普派兵的目的就是製造混亂、「讓民眾憤怒、不安」，有人「一直危言聳聽，轉移大家對其政績的注意力」。

演說結束前，歐巴馬呼籲台下支持者一同捍衛「讓我們與同胞彼此緊密相連的價值，無論我們是誰」。他演說時，台下傳來支持者的陣陣歡呼，但也有共和黨抗議民眾不時將他打斷。

本次選舉期間，吉倫與共和黨親川普的迪尚提斯（Ron DeSantis）陷入苦戰，尋求連任的尼爾森則要與轉戰參議員的現任州長史考特（Rick Scott）一決勝負。

目前，來自中美洲的成千上萬難民正穿越墨西哥，湧向美國邊境。川普不僅準備派出1.5萬士兵抵擋「侵略」，1日還暗示，若難民有向美軍投擲石塊等暴力行為，軍隊可以開槍反擊。這番言論引起批評聲浪後，川普隔日又出現「髮夾彎」，稱只會逮捕攻擊者，「軍隊不應該開槍」。

隨著選舉投票日越來越近，川普與歐巴馬不停前往各州為同黨同志拉票。兩人雖未碰面，但不忘隔空交火。歐巴馬批評他的繼任者是「有獨裁傾向的騙子」，川普則反擊這位前總統「謊言一個接一個」。

(中國時報)