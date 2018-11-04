川普催票 續打經濟、移民牌

2018年11月04日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

距離美國期中選舉僅剩3天，總統川普全力催票，他不僅貼文力捧美國經濟強勁的表現，也再次拿移民議題挑起選民的恐懼與反感，希望能激出共和黨更多的基本盤。

川普2日在白宮表示，他的共和黨同志處於優勢，特別是新的就業數據顯示，美國經濟正蓬勃發展。川普稍後還推文指出：「哇！美國10月增加25萬個就業機會，這還是在颶風之後。失業率3.7%，薪資上漲！這些都是令人難以置信的數據。堅持下去，投票給共和黨人！」

川普一方面吹捧經濟成就，另一方面盡全力激起民眾恐懼和反感，稱美國確實面臨中美洲移民的入侵，試圖刺激共和黨基本盤。

他之前站台時，不僅揚言考慮重啟「零容忍」政策，也嘲笑非法移民是「壞傢伙」（bad hombres），並指民主黨想開放邊境給大量犯罪分子。他10月31日更在推文刊登反移民的影片，片中主角是曾殺害美國警察的墨西哥非法移民布拉卡蒙特斯（Luis Bracamontes），廣告字幕寫著「非法移民布拉卡蒙特斯，殺死我們的人。民主黨讓他進入我們國家，民主黨讓他留在美國。」結尾寫道，「民主黨還會讓誰進來呢？總統川普和共和黨讓美國再次安全！」

川普競選主軸就是唱衰民主黨，讓民主黨和非法移民以及暴力掛鉤，此舉遭到民主黨狠批，稱撕裂社會並煽動種族歧視。

(中國時報)