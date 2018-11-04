多薩總統訪陸 習讚順應潮流

2018年11月04日 01:30 中國時報 林勁傑／綜合報導

多明尼加駐大陸大使館3日在北京成立，大陸外長王毅（右）與多國總統梅迪納（左）共同揭牌。（美聯社）

今年來甫與中華民國斷交的多明尼加和薩爾瓦多，兩國總統1日起接連訪問大陸，並與大陸國家主席習近平會談，此為兩國與大陸建交後，首次對陸進行國是訪問，還將出席於上海舉辦的首屆「中國國際進口博覽會」。習讚揚兩國總統具「戰略視野」和「政治勇氣」，與陸建交是順應時代潮流和歷史必然，也不忘重申要築牢一個中國原則。

重申一中 讚有政治勇氣

此外，多明尼加駐陸大使館，3日在北京正式開館，出席的大陸國務委員兼外長王毅說，兩國建交「注定將彪炳史冊」，兩國合作「必將成為千秋功業」。

據大陸外交部官網消息，習近平1日在北京人民大會堂同薩爾瓦多總統桑切斯會談。習指出，「今年8月21日，中國同薩爾瓦多建立外交關係，揭開了兩國關係新篇章。總統先生以戰略視野、政治勇氣和責任擔當作出正確歷史性選擇，中國人民高度讚賞你為兩國關係作出的重要貢獻。」

習強調，兩國建交是兩主權國家的自主選擇，順應歷史潮流，符合兩國根本利益。大陸願向薩國提供更多學生獎學金名額，與薩方加強人力資源培訓合作，將薩爾瓦多列為大陸公民組團出境旅遊目的地國。

薩國稱與陸建交是夙願

桑切斯表示，薩爾瓦多非常高興能與大陸建立外交關係，實現薩國人民的「夙願」。薩國承認並恪守一個中國原則。祝賀大陸改革開放取得的巨大成就，薩爾瓦多也正努力提高經濟發展和人民生活水平，陸方是發展道路上的夥伴。而「進博會」也為薩方推介當地產品提供很好的平台。

2日習近平則會見多明尼加總統梅迪納，習同樣讚賞梅迪納「以開闊戰略視野和堅定政治意志」作出建交的決斷，還說此決定「順應了時代潮流和歷史必然，交下了13億多中國朋友」，雖剛建交，「但我們的心早就聯繫在了一起。」

多國盼在一帶一路合作

梅迪納回稱，雖然兩國剛建交，但多國人民一直對大陸人民深懷好感，欽佩大陸發展的成就，特別是成功使數億人民脫貧。多陸建交完全符合多國自身利益。期待在「一帶一路」框架下，同大陸開展經貿、基礎設施建設、能源、電力及旅遊等領域合作。

此外，大陸國務院總理李克強2日也分別會見桑切斯與梅迪納。桑切斯強調兩國建交是「薩方獨立自主做出的決定」，重申恪守一中原則，致力發展雙方長期友好關係。

(中國時報)