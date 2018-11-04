習針對性十足 台外交再亮警訊

2018年11月04日 01:30 中國時報 陳君碩

中共總書記習近平這兩天接連與薩爾瓦多、多明尼加總統見面，巧的是這兩國就是今年剛與中華民國斷交的中美洲國家，無論從談話內容、公開訊息時間點，都對台灣極具針對性；加上大陸即將在月中舉行「中國-南太島國峰會」，對於邦交國集中在中南美洲的中華民國而言，外交處境將更為嚴峻。

從談話內容來看，習除重申要「築牢一個中國原則」，更對薩、多兩國元首給予高度盛讚，像是「以戰略視野、政治勇氣和責任擔當作出正確歷史性選擇」、「順應時代潮流和歷史必然」、「中國人民高度讚賞」；此外習也明確點出「今年8月21日」和「半年前」兩個明確建交時間點，凸顯這不是一般的元首會晤，更象徵著大陸重要的外交成果。

從消息公開的時間點來看，習是在1日與薩國總統會談、2日與多明尼加總統會談，不過大陸外交部官網及微信公眾號，卻是集中在2日深夜，同步發布兩場會談消息；大陸總理李克強與薩、多兩國總統的會見，人民網也是放在同一則新聞一併報導。將薩、多放在一起，可出現1加1大於2的效果，也更容易讓外界聯想到台灣的外交挫敗。而薩國總統說與陸建交是「獨立自主做出的決定」，也無異於反駁台外長吳釗燮之前的「金錢誘使」說。

再從陸美對抗的背景觀之，美9月曾無預警召回駐薩、多及巴拿馬的三國大使，被認為是大動作挺台；而此次大陸則是直接讓薩、多兩國總統親自到北京一趟，兩相對照，政治分量和意義不言而喻；加上智利將加入大陸「一帶一路」倡議並簽訂協議，大陸一連串動作都直搗美國後院。

中南美洲既是美國後院，也是中華民國邦交國的重點區域，11月中大陸還將在APEC主辦國巴布亞紐幾內亞，舉辦「中國-南太島國峰會」，就如同9月初在北京的「中非合作論壇」，大陸必然會再對中南美洲國家送出大禮包，這也恐將鬆動中華民國僅存不多的邦交國。

(中國時報)