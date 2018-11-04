美再制裁 台購油或享豁免

2018年11月04日 01:30 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國政府宣布，將於5日重啟對伊朗船運、金融及能源等領域制裁，這是川普總統5月決定撕毀2015年達成的伊朗核協議以來，對伊朗恢復實施的第2批制裁措施，不過美國會暫時允許8個國家或地區繼續向伊朗購買石油，其中可能包含台灣。

川普2日在推特發布一張自己的照片，情境神似熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》的海報，川普宣告美國即將重啟對伊朗的制裁，照片中川普一臉嚴肅，配上加粗的大寫字體：「制裁將至，11月5日」。

美國國務卿蓬佩奧表示，華府最終目標是迫使伊朗放棄所有違法活動，從根本上改變德黑蘭政府的行為。他指出，伊朗必須滿足美方先前列出的12項要求，才能換取解除制裁，包括不再支持恐怖主義、不再軍事介入敘利亞、停止研發核武及彈道飛彈等。

美國財長穆努欽表示，新一輪制裁針對700多個伊朗個人和實體，涵蓋銀行、石油出口及船運公司。環球銀行間金融通信協會（SWIFT）平台必須停止為遭受制裁的伊朗金融機構提供服務，否則將面臨來自美國的制裁。

華府允許8個進口方於未來半年可以繼續購買伊朗石油，有媒體報導，被豁免的國家包括義大利、印度、日本和南韓，路透則指，可能包含台灣，至於伊朗原油的最大買主中國大陸是否豁免，仍在磋商中。

對於被美制裁，伊朗外交部發表聲明表示不在乎，稱美國的制裁是在對伊朗發動心理戰，「伊朗不會被嚇倒」，還表示將開始大規模生產國產戰鬥機。被華府制裁的伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼不甘示弱，在社交網站發布一張照片，自己化身成同部《權力遊戲》影集中的異鬼，配上「我將對抗你」（I WILL STAND AGAINST YOU）字樣 。

(中國時報)