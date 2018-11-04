女力自決 音樂家美得有理

鋼琴家王羽佳琴藝精湛，衣著火辣，她認為舞台上的穿著所傳達的訊息，與音樂一樣重要。 （牛耳藝術提供）

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中國時報
／台北報導
王羽佳穿著吸睛，圖為她與當紅指揮杜達美合影。 （摘自王羽佳官方IG）

演奏家在舞台上，一定得穿著正式禮 服嗎？鋼琴家王羽佳反其道而行，不但裙子愈穿愈短，穿著打扮與其琴藝一般火辣辣，顛覆古典樂壇，也引發不少爭議。

王羽佳說，「穿甚麼牌子不是重點，重點在於我的身體可以覺得很舒適，我必須確定我的穿著可以讓我盡情做自己。」王羽佳強調，她的打扮重點在於能否跟音樂會產生關聯，並非一味曝露。

美背全露 性感登台

王羽佳14歲前，受到母親嚴格管束，穿著簡潔不誇張，後來她隻身前往加拿大念書，完全解放，重新拿回自主權。近來王羽佳的音樂會每場必爆滿，樂迷入場前都會

對她的性感穿著感到無比好奇，她的短裙永遠開到大腿根岔，同色系的緊身亮片禮服就像隻驕傲的孔雀，她的全露式美背更是合作樂團團員最大的福利。

顛覆古典 評價兩極

王羽佳說，如果一個英俊瀟灑帥氣的鋼琴家穿著緊身褲去演奏，「誰會去想他褲子裡面有什麼？」女性鋼琴家卻得受到不同的對待。王羽佳認為，既然她演奏的音樂美麗又感性，「我為什麼不能穿適合的衣服來搭配？這是我的權利。」

不少樂評人總是不忘在樂評裡加入對王羽佳服裝的負面暗示，認為王羽佳就是賣弄性別、性感；但也有不少樂評人力挺，《華盛頓郵報》專欄作家米傑特就曾表示，如果處身古典樂壇以外，王羽佳的衣著根本不算甚麼；更何況也許正是她了不起的才華和衣著，吸引無數年輕人進場認識古典音樂。

(中國時報)

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