2018年11月04日 01:30 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

學校老師會教的是音樂，但可沒人認真教過該如何優雅地走上台，如何調整鋼琴座椅，如何克服恐懼。在國際舞台發光的陳毓襄，總是以「我準備好了」的姿態出現，彷彿只要有一架鋼琴，她隨時就可以上台演奏，讓她這樣無畏無懼的走在一條正向的鋼琴家路上的，不是別人，正是鋼琴怪傑波哥雷利奇。

陳毓襄國小未畢業就赴美留學，美國茱莉亞音樂院畢業，1993年她在全球矚目無年齡限制的波哥雷利奇國際鋼琴大賽中，以最年輕的參賽者身分贏得首獎，從此走上國際樂壇。

陳毓襄說，波哥雷利奇首獎獎金高達10萬美元，但是對於陳毓襄來說，能夠跟波哥雷利奇夫人愛麗絲習琴，「才是我得到最大的禮物。」因為這對夫妻的「調教」，讓陳毓襄脫胎換骨，在琴藝上精進，在生活上自律甚至到了自虐的地步，一切只為成就音樂。

陳毓襄說，對於波哥雷利奇夫婦來說，「我好像是他們的小孩。」得獎之後兩個星期，陳毓襄就去跟愛麗絲學琴，夫妻倆把她從一個愛彈琴的小女孩變成一站在舞台就震懾世人的鋼琴家。

陳毓襄回憶，夫妻倆當時不但幫她處理護照、住宿等等日常問題，就連鋼琴家必備的衣著打扮，波哥雷利奇也都細心考慮，看見適合的項鍊、珠寶，波哥雷利奇也會買來送給陳毓襄，「波哥雷利奇就說，音樂家的亮度很重要，整體上要如何產生亮度，就要有整體的規畫。」教陳毓襄彈琴，也教她品味，這也正是陳毓襄能夠由內而外貴氣逼人的主要原因。

(中國時報)