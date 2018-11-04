慕特永遠露香肩

德國小提琴家慕特，以精湛琴藝及曼妙身材，在琴壇屹立不搖。（環球提供）

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中國時報
／台北報導

同樣色藝雙全，小提琴女神慕特深諳古典樂壇的服裝哲學，1993年發行的專輯，因小露香肩、眉頭深鎖，加上精湛的琴藝，創下驚人銷售量，至今仍為樂迷津津樂道。

慕特年過55歲，依舊保養得宜，對於服裝，慕特說，一切就是「為音樂服務」，「我挑的禮服非常功能性，但對剪裁我有一定的要求，衣料一定要舒適，可以讓我演奏時自由擺動，我也一定是要露出肩膀，因為我喜歡我的皮膚真實地接觸到我的小提琴。」

慕特說她在青少年時期，有段時間她會在琴上墊塊鹿皮，防止琴的滑動，嘗試一段時間之後，慕特發現自己的皮膚比墊鹿皮好用多了，再加上她有獨到的夾琴方法，讓她肩膀不會流汗，不會有減弱琴弦顫動的東西存在，就不會影響演出。

慕特是位成熟的單親母親，一雙兒女都學音樂，老大瑞秋吹的是長笛，老二理查喜歡鋼琴，慕特說她曾經試過給老二拉小提琴，但是理查說他拉的音樂「怎麼跟媽媽都不一樣？」

慕特的演出行程不斷，在巡演時，慕特偶爾會帶著孩子一起巡迴，慕特就很愛來台灣時跟孩子們看故宮待個大半天，品溫潤的宋瓷與字畫；她說她一年總會留給孩子一段完整的時間，到一個大家都找不到的地方去度假。

「那段時間，我就是24小時的媽媽。」慕特說她的孩子都了解她的工作屬性，「他們也理解她們的母親在音樂上有所追求，一家人永遠會互相支持。」

(中國時報)

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