珈琲時光 公寓裡見人性

2018年11月04日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

把經典電影搬上劇場舞台，台灣導演王嘉明和日本第七劇場導演鳴海康平跨國合作，以侯孝賢電影《珈琲時光》為靈感，在舞台上透過公寓的不同樓層，呈現過去、現在與未來流動的時光，表現人生喜怒哀樂的滋味，日前在日本東京藝術節完成首演。

5層公寓 向小津致敬

王嘉明表示，電影《珈琲時光》是向日本導演小津安二郎致敬之作，「導演侯孝賢以他擅長的長鏡頭，表現一個家庭的日常生活面貌，我覺得最令人著迷之處，是那看起來平靜，但底下蘊藏的暗湧。」

王嘉明表示，《珈琲時光》要談的，正是日常生活中各種細節瑣事集結起來的生命狀態，「但電影裡可以表現時間的變化，在舞台劇想要一次呈現現在、過去和未來，是很困難的事情，所以我們以一棟5層樓的公寓呈現時間，讓每一層樓都有不同的時間感，演員們就像是住在不同的時空，說獨白的方式也很特別，像是大腦中的喃喃自語，或是配音員在為自己的人生電影配音。」

日常生活 堆疊底層狀態

王嘉明說，整齣戲無特定角色和敘事性的故事內容，看來平靜，但其實暗潮洶湧，「每個角色的台詞都很生活化，有人在戰時從軍，在日記上記錄行軍動態，也寫著回東京之後要吃什麼，有人以郵差為業，還有未婚懷孕的少女，以及一通母子電話等。」

王嘉明說，這些表面上看來非常麻木的日常生活，「其實都點出了生活底層的狀態、面對戰爭暴力的無奈感，那是一種巨觀之下的微觀世界，只是沒有大聲嘶吼喊出來，而是透過許多大大小小的細節，堆疊出這股力量。」

(中國時報)