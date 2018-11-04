珈琲時光 公寓裡見人性

莎士比亞的妹妹們的劇團與日本第七劇場合作作品《珈琲時光》，以不同時空交織而成的對話，表現日常生活裡的暗湧。（松原豐攝，莎士比亞的妹妹們的劇團提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

把經典電影搬上劇場舞台，台灣導演王嘉明和日本第七劇場導演鳴海康平跨國合作，以侯孝賢電影《珈琲時光》為靈感，在舞台上透過公寓的不同樓層，呈現過去、現在與未來流動的時光，表現人生喜怒哀樂的滋味，日前在日本東京藝術節完成首演。

5層公寓 向小津致敬

王嘉明表示，電影《珈琲時光》是向日本導演小津安二郎致敬之作，「導演侯孝賢以他擅長的長鏡頭，表現一個家庭的日常生活面貌，我覺得最令人著迷之處，是那看起來平靜，但底下蘊藏的暗湧。」

王嘉明表示，《珈琲時光》要談的，正是日常生活中各種細節瑣事集結起來的生命狀態，「但電影裡可以表現時間的變化，在舞台劇想要一次呈現現在、過去和未來，是很困難的事情，所以我們以一棟5層樓的公寓呈現時間，讓每一層樓都有不同的時間感，演員們就像是住在不同的時空，說獨白的方式也很特別，像是大腦中的喃喃自語，或是配音員在為自己的人生電影配音。」

日常生活 堆疊底層狀態

王嘉明說，整齣戲無特定角色和敘事性的故事內容，看來平靜，但其實暗潮洶湧，「每個角色的台詞都很生活化，有人在戰時從軍，在日記上記錄行軍動態，也寫著回東京之後要吃什麼，有人以郵差為業，還有未婚懷孕的少女，以及一通母子電話等。」

王嘉明說，這些表面上看來非常麻木的日常生活，「其實都點出了生活底層的狀態、面對戰爭暴力的無奈感，那是一種巨觀之下的微觀世界，只是沒有大聲嘶吼喊出來，而是透過許多大大小小的細節，堆疊出這股力量。」

(中國時報)

阿格麗希 琴與愛都迷人 阿飛正轉 翻轉底層希望

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。