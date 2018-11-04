阿飛正轉 翻轉底層希望

台灣人力飛行劇團與香港一舖清唱合作作品《阿飛正轉》，劇中以高矮不一的梯子，比喻不同的社會階級。（人力飛行劇團提供）

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中國時報
／台北報導

近期王家衛電影《阿飛正傳》，再度於大銀幕播映，引發討論。香港編舞家伍宇烈也以這部電影為靈感，和香港一舖清唱、台灣人力飛行劇團合作，擔任全新作品《阿飛正轉》導演，翻轉原有的愛情故事，從歌、舞、戲反映現下社會，青年苦勞低薪卻仍力爭上游、對未來懷有希望的狀態。

伍宇烈表示，電影版本的《阿飛正傳》，其中最知名的隱喻就是「沒有腳的鳥」，「這隻鳥因為沒有腳，所以只能在空中一直往前飛，落地時就是死亡的那一刻，這個隱喻，說出了每個世代青年的心情，那是一種對未來的茫然。」

舞台劇版的《阿飛正轉》，由香港作詞人岑偉宗擔任編劇，故事描述喜鵲族群，歷代來皆以能在七夕牛郎織女鵲橋佔有一席之地為榮，每隻喜鵲，畢生做了各種努力，都是希望能雀屏中選，甚至還有烏鴉冒充喜鵲，想要出人頭地。劇名從「傳」變成了「轉」，伍宇烈表示，「這個『轉』字，意義很積極，有翻轉命運、命運轉運站的意思。」

伍宇烈曾以代表作《男生》轟動香港，也曾是加拿大國家芭蕾舞團舞者，1993年返回香港專注編舞，跨足編導領域。伍宇烈表示，舞台上共會使用22把高矮不一的梯子，「這些梯子象徵著社會階級，演員在演出爬上爬下，最後停在不同的位置，代表勞動者在不同的崗位上奮鬥，並想要往上爬、翻轉人生的心願。」

伍宇烈說，編劇的巧思，讓劇中有許多有趣又直白的社會隱喻，「像是飛得再高的鳥，有一天也會落地，整個喜鵲海選大會，其實都有內定，也揭露過往原本由烏鴉擔任搭橋工作，後來卻被喜鵲壟斷市場的事實，這些都是社會現象的妙喻。」

(中國時報)

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