鏡觀台灣 包德納就愛迪化街

2018年11月04日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

「台灣的變化很快，有好的，也有壞的。」法國攝影藝術家包德納，來台定居已30多年，喜愛收藏古董老件的他，透過鏡頭也記錄下台灣這30年來的變化，看遍台灣社會的物換星移，他說：「我還是覺得台灣最適合居住。」

指著三峽的舊火車站，包德納感慨：「現在已經消失了」；看著北門的日本舊式房舍，別具味道的木門是他多次造訪，好不容易趁鐵門開的空檔拍下；永春路的一隅，他說自己來來回回拍了不下20次。「不斷地重回同一個場景很重要，才知道到底哪裡變了。」包德納甚至細數照片中永春路的鐵皮屋，原本漆的是藍色，剝落後又塗上鮮亮黃色。

記錄台灣巷陌中真實的老社區與生活樣貌，包德納認為台灣的環境是愈變愈好，「更舒適，交通也更方便」，但他認為也有些不好的改變，「過去一些寺廟被拆了沒保留下來」。除看見景物的變遷，包德納也看見人的變化，他認為台灣人始終是友善的，而現在20歲至30歲左右的年輕人，較過去具備更開放的思維。

要說包德納自己在台灣這麼多年，最鍾愛的角落，他指出：「後段的迪化街吧！前段已經改變了。」而他不論何時外出，總是隨身帶著相機，不時環顧四周，也時不時走訪那些他鍾愛不已的巷弄、角落，拍下變遷中的老店、斑駁的舊門窗，一如他1985年在台南拍攝的肖像畫店，已然為消失的台灣風景留下一頁見證。

(中國時報)