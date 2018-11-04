56畫作 解構謎樣陳福善

陳福善的《無題》，表現海底想像奇景。（知美術館提供）

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中國時報
／台北報導

20世紀中國藝術史上被視為「謎題」，難以定位的已故藝術家陳福善，身兼設計師、作家、畫家、策展人，曾被評價為「奇人奇畫」，從早年被譽為「水彩王」到55歲後畫風丕變，近期大陸知美術館為他舉辦《幻》回顧展，希望像拼圖般將陳福善的作品「解密」。

以「幻」為主題，知美術館以陳福善早期風景、早期實驗，都市人物、夢幻風景等8大類，展出陳福善56件作品，知美術館藝術總監王從卉便指出，許多年前第一次在香港看到陳福善的畫，便覺得「我們無法用已有經驗來定義這個好看好玩的藝術家，心中不禁想，這樣一位獨一無二的奇人怎麼竟會缺位於主流藝術史呢？」

策展人于海寧指出，此次是以學術論壇的方式來解構陳福善及其作品，分別從東西方美學、藝術史、圖像學和社會學的面向進行分析，再像拼圖般看到完整而立體的陳福善。

于海寧也指出，陳福善從未進入藝術學院，也不是全職的畫家，他早期的畫多是寫生、水彩，他因為寫生速度快，被稱為水彩畫王，而當50年代香港開始填海，陳福善寫生地不見了，他便開始畫抽象畫；60、70年代香港新生代畫家倍出，他又看了許多西方現代藝術，而有些超現實作品，于海寧指出，陳福善的創作可視為東方回望西方的過程。

(中國時報)

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