陶蓋變夜燈 陶偶狗來相陪

2018年11月04日 04:10 中國時報 楊宜臻 ／台東報導 ／台東報導

國立臺灣史前文化博物館「史前國寶文創設計獎」，今年已舉辦第3屆，希望透過創作者的巧思，讓遙遠的史前文物穿越時空，變成生活化的文創產品、藝術圖像與詞曲。日前各組進入決選之佼佼者進行現場簡報，向評審們更詳盡地介紹自身的創意作品。

參與各階段評審的展示教育組蔡志忍組長表示，本年度「史前國寶文創設計獎」共計有341件作品參賽，從初選、複選到最後15件作品參與決選，競爭十分激烈。很高興從這次參賽作品中，感受到參賽者豐沛的想像力和創造力。

詞曲創作組評審由佛光大學傳播學系的宋修聖老師提供初步分享，本次參賽作品及參與者，都創作出表達年輕情懷與對歷史文物的渴求，在新時代歌曲中融合在一起的幻想，創意無限。

台北海洋科技大學創新設計學院劉玲利院長針對創意商品組作品表示，最後決選的5件作品中，如〈念念〉將陶蓋的意象轉為溫暖的夜燈，溫暖的燈光有思古之幽情的意涵；〈犬之樂〉、〈好夥伴〉不約而同地利用陶偶狗，將人與犬之間的情感轉化為生活用品之親密感，使用此文創品的同時可以感受狗與人親蜜的感情；〈小陶氣〉則是成功利用人陶偶的表情變化為人臉部的表情，使古物與人更加貼近進而拉近時空的距離，均是很有創意的作品。

頒獎典禮於11月16日在國立臺灣史前文化博物館盛大舉行，獲獎曲目將會於頒獎典禮現場播放，相關優秀作品將展示於國立臺灣史前文化博物館。

競賽網站：http://cc.nmp.gov.tw

(中國時報)