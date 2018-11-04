全台資深里長 在地守護神

2018年11月04日 01:31 中國時報 林和生 、 呂妍庭 、 張妍溱 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市中正里長張桂松，任期逾40年。（張妍溱攝）

屏東市泰安里長邱林春枝（後排中），從里長妹做到里長嬤。（林和生攝）

全台各地都有連任多屆的資深里長，屏東市泰安里長邱林春枝、嘉義市呂文雄均尋求12連霸，台中張桂松則要挑戰第11任，共同特色就是熱心服務，幾乎已成在地最可靠的守護神。

當年沒薪水 他做到倒貼

嘉義市安寮里長呂文雄服務年資44年，今年已79歲，仍登記尋求連任，他11屆參選經歷，有8屆是同額，顯見只要服務做得好，沒人嫌他老，這次再戰尋求12連霸，同樣沒有競爭對手，卻一樣從早忙到晚，充實的生活讓呂文雄總是活力十足，成天在里內趴趴走。

呂文雄透露，當年里長沒薪水，沒有人要做，因為里民拜託下他才出來服務，從月領80元事務費和1支電話做起，「做一天和尚敲一天鐘」，早年的資源有限，當里長很克難，淹水要撩水、搭船送餐食，碰到里內有人家境不好，還得幫忙募款，常常做到倒貼，幸好家人很支持才有動力做下去。

台中市北區中正里長張桂松29歲當選里長，連任10屆、任期逾40年，即使到了古稀之年，仍不減服務熱忱，只要里民請託，一定如同土地公般有求必應，今年同額競選，確定11連霸成功，他強調會提供鄰里最好的服務。

媳婦挑大梁 她無心插柳

邱林春枝說，當里長算是無心插柳，40幾年前地方老里長要退休，里幹事找上門希望勸說公公接下擔子，但他不願意，才從媳婦裡選了她，她因此26歲糊里糊塗就當上里長，沒想到一做就從里長妹做到里長嬤；今年選區同額競選，邱林春枝篤定完成12連霸，她笑稱，大家都當她是「厝裡人（家人）」，才願意禮讓。

(中國時報)