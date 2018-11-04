30歲拚到78歲 李聰平邁向13連霸

2018年11月04日 01:31 中國時報 吳岳修 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

九合一選舉剩20天，新北市三重區永春里長李聰平已連任12屆、49年，是全台最資深的里長伯，高齡78歲的他老當益壯，持續以服務熱忱解決里內大小事，備受里民肯定，今年以同額參選尋求13連霸，已經篤定當選，也將締造里長服務逾半世紀的新紀錄。

李聰平25歲退伍後，在台北縣三重市光明路開設「李永利」柑仔店，平時因敦睦鄰里、誠懇勤奮，在地方上人緣極佳，後來三重菜寮里因人口倍增，畫分出永春里，親友力拱他參選，李聰平就在1970年、30歲時當選首屆永春里長，也是全北縣最年輕的里長，這一當就是49年，從「里長弟」變「里長公」。

李聰平49年來為里民申請上千萬急難救助金，協助數百個家庭度過難關，還捐贈救護車、物資給社福團體，里民都戲稱李聰平是「永春里土地公」。他擔任里長的唯一政見就是「路平、燈亮、水溝通」，也因他擅長解決里民大小事，才能一直高票連任，李聰平說：「只要身體撐得住，厝邊頭尾需要我的話，說不定再拚個第14連任。」

「里長伯好！」李聰平的柑仔店現在生意普通，只因成了里長服務處，在地深耕40多年，時時刻刻都有人造訪，鄰里間或者泡茶聊天、串門子休憩，就連上門買個雞蛋寒暄，也能順便反映途中看到的馬路坑洞、積水、燈壞等狀況，李聰平都迅速處理，他的柑仔店儼然是里內的情報接收站。

李聰平笑說，49年里長生涯長跑與從小經歷和興趣頗有關連，就讀二重國小時擔任全校的糾察隊長，負責白天和晚上2個時段校園巡邏，並擔任升、降旗的旗手，全校同學都認識他，而且從小熱中運動，年輕時的興趣就是從三重跑到新莊再回來，還曾勇奪全國田徑賽1萬公尺項目亞軍，也參加過無數國內大小田徑賽，耐操不服輸的長跑競賽精神，是他49年里政長跑的基礎。

(中國時報)