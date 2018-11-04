神探李昌鈺 挺神捕侯友宜

2018年11月04日 01:31 中國時報 王揚傑 、 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

刑事鑑識專家李昌鈺博士3日現身新北市板橋區，為國民黨新北市長候選人侯友宜、市議員候選人林國春站台助選，李昌鈺稱這是他首次替政治人物站台，以他鑑識眼光看，侯友宜絕對夠格當個好市長。侯友宜則說，會帶著李昌鈺的鼓勵，成為首個當選直轄市長的司法警察。

李昌鈺表示，侯友宜是他警官學校學弟，原本已將戶口遷到林口準備投票，不巧投票日剛好是感恩節，在美國的行程已安排好，所以提早趕回來拜託大家支持侯友宜和林國春。

李昌鈺稱讚侯友宜在台北市警局擔任隊長時，每晚都拿案件卷宗到他旅館門口等著討論；每當他回台演講，侯也總是站在第一排勤作筆記，敬業態度非常好。

李昌鈺說，侯友宜主持案件偵查時總是不眠不休，替被害人和無辜者講話，在刑事局長、警政署長到警大校長任內，想盡辦法籌措經費，送學生出國深造、培養人才，是提升國內警察鑑識科學的大功臣。

侯友宜表示，台灣鑑識科學能夠走到如今以證據為導向的辦案方式，都是30多年前李昌鈺回台，把證據辦案觀念帶到學界和實務界，他帶領同仁辦案時，講求「證據到哪裡，案子就辦到哪裡」的原則，就是李昌鈺教導的，「台灣今天的司法能夠保障人權，李昌鈺博士功不可沒。」

至於對手蘇貞昌酸「如果是神探就不會刑求」，侯友宜先謙稱，現場神探只有李昌鈺，再以「證據到哪裡，案子就辦到哪裡」回應，李昌鈺也呼應，就讓證據說話。

針對環團要求各候選人對核能議題表態，侯表示他在新北市7年多，主持核安監督委員會，一向強調高階核廢料擺在新北市這麼多年，相關單位都沒有能力去處理，若沒辦法處理高階核廢料，怎麼談核安跟核電？他認為應先解決高階核廢料問題。

侯友宜預告，李昌鈺今天會到市民總部賣萬里蟹，更打趣說，李昌鈺的鑑識權威是「橫行萬里」，萬里蟹也是「橫著走」，希望在李博士加持後，新北市所有農漁產品都能走出去。

(中國時報)