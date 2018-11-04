黃敏惠、蕭淑麗 看板正面交鋒

2018年11月04日 01:31 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長選戰3強搶票搶得凶，國民黨提名的候選人黃敏惠、無黨籍候選人蕭淑麗在經國新城眷村掛大看板正面交鋒，3日出現1幅「三問黃敏惠」的看板，此外，蕭淑麗之友會製發1份文宣酸黃是「黃太后」，且內容疑操作棄保。黃敏惠陣營表示，已蒐集資料，不排除提告違反選罷法意圖使人不當選。

「三問黃敏惠」的巨幅看板，3日高掛在經國新城內，提問陳以真選市長、吳育仁選立委、蔡貴絲選議長等3次選舉之事，看板署名「嘉義市正義市民張孝賢」，張孝賢坦認是他委製張掛，在其他地點也有掛。

張孝賢說，用此方式提問是拋出議題希望促使更多人討論，認真審視這次市長選舉，期待黃敏惠說清楚，他挺黃敏惠挺了20年，並非挺蕭人士，如果黃敏惠因此要告他，不厚道。

蕭淑麗日前已在經國新城高掛訴求「還陳以真公道」、「與管中閔合照」等2幅大看板，搶攻眷村票動作十分積極；此外，更發送一波署名「蕭淑麗之友會」的文宣酸黃敏惠是「黃太后」，內容訴求疑有操作棄保之意。

黃敏惠在經國新城也掛有大看板，與蕭淑麗的大看板正面交鋒，黃敏惠是國民黨提名候選人，選戰開打以來再三強調自己是「黨唯一提名候選人」，蕭淑麗退黨以無黨籍參選，「本是同根生」的2個女選將對打火熱，搶攻眷村票勢同水火。

黃敏惠上月9日針對「三問黃敏惠」曾開記者會，公開批評三問的內容是子虛烏有，她強調已飽受黑函攻擊，但沒有做過的事不要栽贓抹黑她，陳以真選舉時，她用好政績來輔選，請全民和她一起拒絕栽贓與抹黑。

(中國時報)