自豪還債 柯P不知錢從哪來

2018年11月04日 04:10 中國時報 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲3日展開輔選行程，連趕2場議員候選人造勢活動，上台助講時再次宣傳還債政績，面對外界質疑錢怎麼還，柯說，問財政局長及主計處長，都搞不清楚錢從哪來，他則解釋，只要對的事做、不對的事不做、認真做，錢就可以省起來。

財政、主計首長也不知

柯文哲昨早把行動競選總部車借給議員候選人洪士奇，當成競選總部成立大會舞台，柯上台致詞時，再度暢談還債能力與解決仰德大道車禍成績，他指出，目前已替北市還債530億，接下來還可還10億，等於4年市長任內還540億。

柯文哲表示，很多人問為什麼可以還這麼多錢？他問財政局長和主計處長，也搞不清楚錢從哪來，他認為就是誠懇地做，錢就可以省下來。

做對的事錢就可省起來

他還說，台灣不需要奇奇怪怪的人，說的滿嘴全嘴炮沒有用，讓政治落實在每一天，解決問題就對了，他很怕議員亂質詢，說半天不知道在講什麼，盼議員可以理性問政，認真找問題，正常的人來就好，不要包工程、亂七八糟的一堆，台灣就會正常。

隨後，親民黨主席宋楚瑜到場，宋與柯僅匆匆握手致意，柯即離開繼續跑行程。

傍晚柯文哲再現身議員候選人徐世勳音樂會，柯文哲與柯爸、柯媽都到場站台力挺，柯文哲表示，政治不需要那麼激情，傳統造勢看到旗海飛揚，他覺得不需要，像是徐世勳辦音樂會提升市民藝文水準，最重要讓大家都快樂很好。

由於音樂會競選活動在公園舉行被質疑違法，北市公園處指出，依規定須由民眾檢舉或巡邏人員舉發，並將事證交由北市選委會認定，若認定為選舉活動，將依法沒收保證金；徐世勳陣營回應，活動是以音樂嘉年華名義申請，會進一步釐清是否違規。

(中國時報)