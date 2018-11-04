鄭文燦成立總部 賴揆讚耐操

2018年11月04日 04:10 中國時報 呂筱蟬 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市長候選人陳學聖（左）傾聽年輕人聲音。（呂筱蟬攝）

民進黨桃園市長候選人鄭文燦3日成立南區競選總部，行政院長賴清德站台輔選，這也是兩人在藻礁風波後第一次碰頭。鄭文燦說，院長在中央決策時沒通知他也沒協商，看到他第一句話就是「歹勢啦」，未來還是要中油提出政策，做好協商；國民黨市長候選人陳學聖與青年座談，無黨籍市長候選人楊麗環則是對監票人員訓練講習，質疑立場不公。

藻礁風波 賴說歹勢啦

鄭文燦說，發展最快的桃園，需要最多的建設，所以提出要建設不要吵架，建設沒有藍綠的差別，福利也沒有顏色的不同，認真做事讓桃園可以超越對立，可以翻轉成為台灣的典範，讓認真做事的團隊帶領桃園前進。

賴清德表示，鄭文燦五星級表現第一名，一個是他會做事，有能力解決問題 ，且認真打拚，1天當3天用。2016年他成功舉辦台灣燈會，一炮打響桃園；2017年讓桃園機場捷運通車，解決延宕20年問題，到目前為止，每天的載客量超過6萬人次，已經累積3400萬人次，而且還可以降價，真的不容易。

他表示，鄭文燦完成了超過1000件的工作，改變桃園，事情做得那麼多，本來負債260億，現在減為180億，所以每一次碰到，我說他耐操、實用，所以一定要讓他高票當選連任。

陳學聖3日舉辦「築夢青創 桃園領航」青年座談會，他說，桃園是六都最年輕城市，桃園有非常好的年輕人資源，可是政府必須提供創業空間，希望以後政府可以扮演投資人的角色，要扶年輕人一把，年輕人剛創業時給予房屋、地價稅等減免。

監票援例 楊麗環不滿

楊麗環不滿桃園市選委會監票人員訓練，講師引述2016年她告立委鄭寶清當選無效案例，認為此舉很不恰當，違反行政中立。桃園市選委會總幹事湯蕙禎說，案例分享主要重點在於提醒選務人員要注意開票細節，講師應是援引此案例，特別提醒選務人員不要弄錯，並非偏頗某候選人。

(中國時報)