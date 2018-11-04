龍簽台中宣言 為花博立典範

2018年11月04日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

為傳遞花博理念、樹立未來花博舉辦城市典範，台中世界花卉博覽會3日如期開幕，台中市政府舉行「台中宣言」簽署儀式。市長林佳龍坦言「好加在，沒搞砸！」也真心期待對手拋開負面批評，讓大家一起提升，讓這個城市更美好；對此，國民黨台中市長候選人盧秀燕陣營回應，希望花博順利，也請林佳龍別活在自己的世界忘記傾聽民意。

50國、178城市簽署

台中市為讓未來舉辦花博的城市樹立典範，特以「花現GNP」，讓環境永續發展，結合綠色生產、自然生態和人文生活的理念寫成「台中宣言」；邀請50個國家、178個城市及國際組織一起簽署，這項「台中宣言」也獲國際園藝生產者協會（AIPH）高度肯定，將其置於AIPH官網。

林佳龍說，期待透過花博讓台灣走入世界，讓世界走進台灣；相信台中花博是台灣獻給世界的禮物。外界關心花博成功開幕，能否帶旺選情？林佳龍回應，「好加在，沒有搞砸了！」

台中和台灣的盛會

媒體問會不會邀對手盧秀燕來看花博？林佳龍說，他真心期待拋開候選人角色，大家合作一起讓台中更好。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇說，台中花博花人民納稅錢86億，這是台中和台灣的花博，大家都希望花博辦得順利毋庸置疑。對要拋開候選人身分，吳皇昇不以為然，他說，對照林佳龍日前說要請假拚選舉，外界也頻頻質疑其濫用行政資源；拋開候選人身分這句話，林佳龍應先提醒自己比較恰當。

(中國時報)