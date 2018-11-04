張車隊掃街 李沿海鄉鎮拜票

前台北縣長周錫瑋（右）陪雲林縣長候選人張麗善（左）展開車隊掃街，懇請民眾支持。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
李進勇（中）與同樣尋求連任的北港鎮長張勝智（左），到北港牛墟拜票，民眾熱情相挺。（張朝欣翻攝）

前台北縣長周錫瑋3日陪同雲林縣長候選人張麗善車隊掃街，指他從北到南觀察選情，發現雙北很冷，愈往南愈熱，可見南部選民對綠色執政現況很不滿意，熱切想要改變，希望雲林換人做做看，讓張麗善當選帶雲林上揚。尋求連任的李進勇則持續前進市場拜票，並在沿海鄉鎮展開車隊掃街，獲支持者熱情相挺。

張嘉郡讚姑姑最努力

周錫瑋和張麗善穿梭大街小巷、村落社區，獲得許多熱情民眾回應。周錫瑋表示，他從北到南助選，發現雙北選情很冷，愈往南部，選情和天氣一樣愈熱，可見南部鄉親對綠色執下的經濟等生活現況都很不滿意，熱切希望能換黨、換人做做看。

前立委張嘉郡則強調，她挺張麗善不只因為是自己的姑姑，而是長期看到姑姑為雲林爭取建設、為鄉親爭取福利的努力，唯有姑姑是她眼中最了解雲林需要、最能擘畫雲林未來的候選人。

尋求連任的雲林縣長李進勇3日以車隊前往北港、台西、四湖沿海鄉鎮掃街，銷定市場、市集做為拜票重點，強調一步一腳印深入群眾，希望選民支持正直、努力的人，延續政策雲林才能更進步。

綠營支持者比2號手勢

李進勇與同樣尋求連任的北港鎮長張勝智，3日一大早與競選團隊前往北港果菜市場、牛墟市集、北港新市場貼近民眾，沿途民眾熱情相挺，不少民眾比出代表勝利的2號手勢預祝縣長、鎮長雙雙連任，繼續為北港打造繁榮風華。

隨後李進勇前往台西鄉與縣議員候選人黃淑玲競選團隊掃街，李進勇表示在兼顧地方發展與環境永續前提下，縣府擬定台西綠能專區引進綠能發電後，將可改造地方投資環境，創造地方就業機會及促進經濟發展，帶給台西無限商機。

(中國時報)

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