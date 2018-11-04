饒造勢跑透透 劉重教育分配

2018年11月04日 01:31 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪（右）3日參加家長會長當選證書頒發典禮。（莊哲權翻攝）

選情緊繃，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴3日連跑多場造勢活動，下午直奔高雄與韓國瑜及愛心菜販陳樹菊合體，為偏鄉孩子募款，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪則在國中小學家長會長當選證書頒發典禮中表示，未來將著重教育資源分配，讓台東教育越來越好。

赴高雄 饒為弱勢學童募款

選戰進入白熱化，台東地區昨天有近20場造勢活動，饒慶鈴先到副議長陳宏宗競選總部成立大會站台，接著又馬不停蹄地參加了延平鄉及東河鄉的服務處成立大會，下午更遠赴高雄，請出愛心菜販陳樹菊與人氣紅不讓的韓國瑜合體，為偏鄉的弱勢學童募款。

饒慶鈴說，這次選戰有不能輸的壓力，目前選情與韓國瑜差不多，有如倒吃甘蔗，但是領先的幅度真的不夠，拜託鄉親用盡所有力氣，「台東縣長選慶鈴，高雄市長選國瑜」。

談教育 劉力拚享同等資源

另一方面，劉櫂豪昨天出席國中小學家長會長當選證書頒發典禮，他說，未來除了要致力讓城市或偏遠地區享有同樣的教育資源，並且結合社會資源，對學生的輔導學習，讓學習更有效率。

另外，要減少老師流動率問題，改善住宿環境，讓老師安心在學校從事教學工作。他強調，流動率減少，有助於培養師生情誼，更深入了解學生學習與家庭狀況。

(中國時報)