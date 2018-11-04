侯反空汙挺觀光 蘇酸消費深澳

國民黨新北市長候選人侯友宜3日上午赴五股成州市場拜票，受到攤商及買菜民眾熱烈歡迎。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜3日上午到五股成州市場掃街拜票，並表示要規畫東北角海岸「青春山海線」，讓旅遊層次更豐富；民進黨新北市長候選人蘇貞昌則與夫人詹秀齡、女兒立委蘇巧慧分至往樹林及北大社區拜票，他並酸稱侯友宜抄襲政見、迄今只會消費深澳議題。

侯友宜1日推出政見「都更三箭」動畫，蘇貞昌3日質疑是抄襲他在9月就已上架的「衝！巨獸退散，都市再生！」都更政見動畫。蘇說，侯承諾捷運蓋到哪、都更就到哪，如今新北市很多地方捷運已完工7、8年，都更都沒在進行，國民黨自打嘴巴。

蘇貞昌也抨擊侯友宜只會消費深澳議題，以往國民黨在貢寮做核四廠，他在貢寮卻能辦海洋音樂祭這麼好的活動，他若當上新北市長不但會要求中央，也會為地方做事。

新北市政府針對都更回應，如以捷運站周邊500公尺範圍計算，從1998年至2010年間，台北縣政府在捷運場站500公尺範圍內共受理40件都更重建案，其中完成程序18件，完工的只有8件；2011年升格迄今不到8年，新北市政府就受理了161件，其中完成都更程序37件，完工16件，都更重建件數是台北縣時期的4倍、核定件數則是台北縣時期的2倍。

侯友宜反批，停不停建深澳電廠，是中央的權責，但老縣長要選新北市長，卻不說明新北市蓋燃煤電廠的態度。老縣長連保護人民健康，及維護環境生態的高度都沒有，未來怎麼負起市長權責？

侯友宜也提出「青春山海線」觀光產業政見，為了避免汙染，要把從三貂角到淡水這條長約1百公里的海岸線，沿途規畫設置充電驛供電動汽機車、腳踏車使用，讓環保合生態旅遊、歷史文化景點，同時邀請像侯孝賢等名人述說分享在地小故事，甚至設計APP，讓遊客邊欣賞風景也能分享人文故事來豐富旅行層次，打造一條最乾淨美麗的山海線。

(中國時報)

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