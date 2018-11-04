華語流行音樂賽 學生唱將出頭

2018年11月04日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

蔡衍明愛心基金會、中國科技大學、中國時報、中天電視共同舉辦「2018華語流行音樂校園爭鋒賽」，北區選拔活動3日在中國科技大學新竹校區舉辦，共有78名學生參賽，經過一整日激烈的競爭，最終選出前5名優質唱將。

華語地區對台灣的歌手接受率極高，蔡衍明愛心基金會以校園為主，挖掘年輕學子的歌唱天賦，累積華語流行音樂的能量，建立兩岸演出平台，注入藝壇新血，拔擢素人歌手為台灣培養登上國際舞台的明日之星。

賽事從上午即熱鬧展開，初賽每人清唱1分鐘，僅錄取20人進階下午的決賽。最終由年僅17歲來自桃園市啟英高級中學的林桓功奪得第一名，中國科大學生劉聖恩、陳少云分據二、三名，來踢館的醒吾科技大學學生黃莉婷奪得第四，中國科大的吳旻玟奪得第五。

「精銳盡出！」評審郭婷筠、曾瑋中、鄭心慈3人表示，學生們的舞台、唱功、選歌能力俱強，甚至還有不少別具特色的好嗓音，讓他們打分數相當困難，郭婷筠還表示學生們現場唱功實在太強，「好希望大家都得名。」主持人之一何偉綸也大讚學生們台風穩健。

中國科大學務長郭小喬表示，去年蔡衍明基金會也在中國科大舉辦公益之星選拔賽，沒想到後續效應驚人，當時奪冠的學生歷經多場賽事與表演歷練，目前已被經紀公司簽下準備朝歌壇發展。今年的「2018華語流行音樂校園爭鋒賽」參賽學生實力驚人，幾乎達到選手等級，期待學生們未來有更好的發展。

(中國時報)