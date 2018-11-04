林智堅玩快閃 謝文進上市場 許明財忙固票

友善列印
中國時報
、邱立雅／綜合報導

年底百里侯之戰只剩最後3個周末假日，新竹市長候選人林智堅3日啟動首場車隊掃街，率領12位議員候選人橫跨東區、北區、南區拜票；謝文進則一早至大果菜市場拉票，之後連續舉辦2場問政說明會，許明財則是基層固票並準備4日在竹縣登場的大型造勢晚會；竹縣長候選人部分，民國黨徐欣瑩看板遭移花接木，團隊報警處理。

林智堅昨天啟動首場車隊掃街，在民進黨立院總召柯建銘、競選總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏陪同下，率領幸福特攻隊議員候選人以車隊快閃市區重要路口，最後進入假日花市徒步掃街，沿途都受到支持者大喊凍蒜，並以6號手式回應林智堅。

林智堅競選總部表示，首場車隊掃街固票行動希望以「母雞帶小雞」的方式，替東區曾文濤、鄭美娟、劉聲正、曾資程、鄭貴元、北區賴稟豐、劉康彥、李妍慧、西區陳建名、南區施乃如、香山區陳雪慧、林盈徹等12位幸福特攻隊議員候選人大力催票。

無黨籍新竹市長候選人謝文進則在蔬菜公會理事長陳聰明、青果公會理事長施德勝、北區市議員候選人鄭宗銘與支持者陪同下，到大果菜市場掃街拜票，受到攤商與民眾熱烈歡迎，凍蒜聲此起彼落。

國民黨新竹市黨部昨天結合青工、卓越及植福等各民間青年團體，在關帝廟廣場成立「許明財青年後援會」。黨部主委呂學樟表示，如有黨員投身選舉成為黨提名候選人，全體黨員即應無條件予以全力協助與支持。如有參選者係「非黨提名」親朋好友，人情世故難免，可到場致意後隨即離去，避免有站台助講等情事發生，黨部嚴明黨紀，一切依照考紀法規辦理。

(中國時報)

愛心騎士體驗飢餓 募款助弱勢 二水跑水節 呈現文化采風

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。