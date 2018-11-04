選舉維安 警政署長促查賄制暴

2018年11月04日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

警政署長陳家欽3日前往台南市政府警察局，訪視並慰問員警查察賄選、防制暴力介入選舉及相關選舉維安工作等的辛勞，並頒發慰問金給有功單位，陳家欽表示選戰進入高峰期，希望員警能維持士氣，持續查賄制暴，達成行政院長賴清德指示的公平、平安、安靜等選舉原則。

由於2018九合一選舉投票還包含10件公投案，警方勤務變得更為繁重，陳家欽指出，應在投票前一日讓員警能夠充分休息，投票日也鼓勵員警利用時間投票行使權利，陳家欽說，原本全台估計因勤務而不克投票的員警逾8000人，經過調整後，約有2000多人應能如期投票。

目前台南市警局在杜絕暴力介入選舉及查察賄選的績效上，暫居六都第一，陳家欽也頒發慰問金給查賄有功的新營、麻豆、玉井、第六分局，永康、第一、三、六分局則是掃蕩黑道幫派迭有績效，也獲表揚。

南市警局統計，截至3日止，偵辦並移送的賄選案共有9件78人，暴力案件則有27件34人，大部分是毀損案件，其中永康分局破獲的組織犯罪案中，李姓首腦還是永康區里長候選人，不僅成功掃黑，也防止暴力介入選舉。

陳家欽並指示，針對情資顯示的高風險對象，要做重點式的查察，全力防制賄選及遏阻黑道幫派暴力等不法手段介入選舉，包括網路上不實言論與文宣黑函，也要主動並即時查處，避免影響選舉的公平性。

(中國時報)