保住13鄉鎮市長 柱柱姐花蓮站台

2018年11月04日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

選戰逐漸白熱化，前國民黨主席洪秀柱3日赴花蓮吉安鄉為鄉長候選人游淑貞站台打氣，現場聚集婦女社團支持者，洪秀柱則以「老小姐」自稱，號召現場姐妹們發揮婦女安定家庭的功能，安定花蓮選情，不只吉安要留下，其他12鄉鎮市也要勝選。

「動員婦女，婦女動員。」洪秀柱昨表示，婦女在家庭有安心、放心、開心的功能，游淑貞自鄉民代表出身，熟稔鄉政事務，尤其地方首長格外重要，就要支持行政效率高、會做事的游淑貞，選對了鄉民才能安居樂業，呼籲婦女們回家帶領家人、鄰居一起動起來支持對的人。

今年吉安鄉長選舉局勢三足鼎立，藍綠候選人都有政黨奧援，實力伯仲，無黨籍的邱展謙面對藍綠夾擊，相較下雖處於弱勢，但長期鴨子划水，接連獲得客家大老支持，加上有藍營議員公開站台，這次二度挑戰鄉長選舉，實力不容小覷。

吉安鄉人口約9萬人，其中又以慶豐、稻香、仁里3村人數最多，民進黨吉安鄉長候選人鄭乾龍出身慶豐村，父親服務村里超過60年，民意基礎穩固，加上民進黨曾成功拿下吉安村，這次來勢洶洶，誓言重返執政。

國民黨縣黨部分析，吉安鄉藍營保守估計有6成基本盤，游淑貞在各社團皆有一定影響力，加上黨內大咖相繼站台，立委徐榛蔚更是大力相挺，對於這次激烈選戰，競選團隊樂觀看待，不過仍兢兢業業，不到選舉最後一刻絕不鬆懈。

(中國時報)