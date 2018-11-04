南市抓寶潮 香港玩家收齊寶物

2018年11月04日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府觀光旅遊局與網路遊戲公司合辦的寶可夢活動3日進入第3天，除了主場地奇美博物館及周邊道路擠爆外，被設定為「遊戲道館」的市區景點3日上午有團體戰大挑戰新活動，與主場地不同的是，可藉打「團體戰」獲稀有寶物。各景點都出現抓寶好手，甚至有海外玩家為了抓寶，首次造訪台南。

南市府觀旅局預計寶可夢快閃5天活動為台南帶來5億元商機，昨天活動進入第3天，玩家除了在每天上午10時30分至下午4時30分都可找到稀有、異色寶物。遊戲道館的「團體戰大挑戰」活動上午11時至下午2時在各景點開放登場，吸引進階玩家上門。

昨天適逢周末假日，主場地奇美博物館一早已擠爆抓寶人潮，周邊道路交通壅塞，但因沒有道館，也沒有頭目戰，被歸類為初階玩家的抓寶聚集地，陸續有高手分散到市區30個景點參加團體戰，目標是抓到稀有寶物異色耿鬼。

不少民眾搭上這波熱潮，從各縣市到台南抓稀有寶物，市區孔廟、海安路藝術街道、武廟與藍晒圖文創園區等景點都湧現抓寶高手。且這股熱潮還吸引海外玩家跨海來台抓寶，為台南市賺進觀光財，5名香港民眾就說，就從網路得知消息，為了蒐集台灣專屬的稀有寶可夢，2日搭機來台3天，這兩天已走遍10個有寶可夢出沒的景點，其中在香港從事服務業的李姓民眾表示，自己為了抓寶第1次造訪台南，已收齊7種寶物，開心滿載而歸。

(中國時報)