清廉自居 王明麗強調絕不買票

王明麗高齡85歲的母親王陳足，則是強忍淚水站在王明麗身邊，在王明麗說明結束後眼淚終於潰堤，母女倆相擁而泣。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

新北市議員王明麗遭控賄選，3日獲保後旋於上午在85歲高齡母親王陳足陪同下出面說明，她表示，從政以來一直奉公守法，愛家愛鄉，相信司法會還給她一個公道與清白，也強調自己沒有能力買票，也絕不會買票！

王明麗表示，多位至親好友都同遭司法約談，她對於造成社會不安與公權力支出感到抱歉，由於目前全案仍在司法偵查階段，一切都遵照司法程序辦理，她感謝並肯定司法人員，也相信法律會很快還給她清白。

王明麗說，6歲那年開始，爸爸因為823炮戰身負重傷臥病在床24年，家裡的生計一路靠媽媽做瓦斯行的生意支撐到現在。從小她就感恩媽媽，讓她可以一路念到大學畢業。

王明麗表示，她從25歲開始做了三屆鎮民代表、六屆議員，一向以清廉自居、自勉，一路為鄉親服務做最大的努力，家裡雖然不是很富裕，但選民服務工作讓她很開心，也都心甘情願、甘之如飴。

她指出，發生這樣的事情，實在讓她內心萬分痛苦與難受，她一直奉公守法、愛家愛鄉，始終如一，相信司法一定會很快還給她一個清白與公道。

王明麗強調，她沒有能力買票，也絕對不會買票，呼籲選民繼續支持。

王明麗高齡85歲的母親王陳足，則是強忍淚水站在王明麗身邊，在王明麗說明結束後眼淚終於潰堤，母女倆相擁而泣，支持者也高喊「王明麗加油！」希望這起事件不會影響選情。

(中國時報)

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