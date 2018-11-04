高：若是弊案 黃是否退出政壇

2018年11月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市長選戰因大創案掀波，藍綠陣營再度隔空叫戰，民進黨台南市長候選人黃偉哲競選團隊針對國民黨頻以大創案攻擊黃偉哲，3日質問指控內容若證明不實，國民黨立委與高思博是否願意向黃偉哲道歉？高思博陣營則反問，若是真弊案，黃和競選團隊要不要退出政壇？

黃偉哲因大創案纏身，日前在一天之內遭對手高思博、林義豐、蘇煥智3人接力圍剿，面對連環攻擊陣勢，黃偉哲自嘲總要「苦中作樂」，搭上寶可夢熱潮，跟著玩家一起抓寶。不過，黃陣營昨天主動針對大創案發稿，指若全案為假弊案，國民黨應該道歉。

黃偉哲競選發言人邱莉莉指出，大創案關鍵角色葉啟中，是涉及多起詐欺案件的嫌犯，也經台北地檢署通緝在案，高思博與國民黨立法院黨團幹部，多次引用葉啟中說法，指控黃偉哲國會辦公室收受葉啟中開立的支票，取得不法利益。

邱莉莉強調，黃偉哲已於今年3月控告葉啟中加重誹謗，國民黨及高思博卻不斷引用葉啟中的說法，做為指控黃偉哲的內容，企圖影響選情。邱莉莉質問，高思博及國民黨團立委江啟臣、曾銘宗、吳志揚，願不願意替葉啟中說法背書？若葉啟中說詞被證明造假，高思博與國民黨立委是否願承諾公開向社會大眾道歉？

面對黃陣營反擊，高思博競選總部反問黃偉哲，針對大創案是否願意承諾，一旦被起訴，將辭去所有公職職務，以一介平民身分面對司法審判；高陣營說，如果全案真是弊案，黃和競選團隊要不要退出政壇？至於邱莉莉提問，因非候選人本人發言，高思博不回應口水叫戰。

(中國時報)