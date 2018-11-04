教師組織提12大教育政策

2018年11月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

選前3周，台南市教育產業工會與台南市教師會3日發表今年12大教育政策，獲6名市長候選人及31位市議員候選人簽署支持，並首度檢視過去4年教育政策落實度，列出哪些議員長期為教育發聲；台南市長候選人許忠信、陳永和親自到場，其餘4候選人派員出席，黃偉哲另透過一封信表達重視教育立場。

台南市教育產業工會、台南市教師會目前成員約9000人，是台南市人數最龐大的民間組織。台南市教育產業工會強調，選前拋出教育議題，並於4年任期結束後檢視政策落實度已是慣例，4年前，17名市議員候選人簽署支持當年9項政策，最後16人當選，當選率高。

會中也檢驗4年前提出教育政策落實情形，9案已有4案達成，其中，幼教議題獲最多關注，今年接續提出展望未來4年的12項教育政策，目前已獲31位市議員候選人、6位市長候選人簽署支持。

此外，今年也是教師組織首度推派人選投入選戰，前教育產業工會理事長許又仁參選下屆市議員。教師組織強調，教育不分顏色，不會刻意影響成員必須支持誰，4年一次回顧展望，純粹是公告支持教育的市長、議員名單，讓外界檢視誰關注教育也為教育發聲，今年延續一貫立場，支持「支持教育的人」。

台南市長候選人僅許忠信、陳永和親自到場，黃偉哲、高思博、林義豐、蘇煥智派員出席，黃偉哲另還透過一封信，表達母親與妻子都是老師，他尊重教師組織提出的多項理念，「未來若當選，會在權衡教學現場需求與台南財政負載後，於有限資源中做出最有效益的資源配置。」

(中國時報)