社論－民心思變是蔡總統連任阻力

2018年11月04日 04:10 中國時報 主筆室

2016年民進黨主席蔡英文以56%得票率勝選，國會也首度取得多數優勢，首度完全執政。重返執政2年多來，強推改革、力求政績速成，卻低估民意反彈，更錯估大陸對九二共識的堅持，致使內政困頓、兩岸陷入「惡意螺旋陷阱」。九合一選舉竟成為蔡總統艱困的期中考，「南韓北柯」雙人氣，更突顯民進黨必須自我改造。

暫不論競選連任的北柯，韓國瑜孤軍深入綠營地盤，卻颳起超強「韓流」，不僅讓高雄選情瀕臨逆轉，「韓流效應」更外溢全台，帶領出超乎想像的民意新趨勢。他簡單訴求要開大門「讓貨出去、人進來」，認為高雄「又老又窮」，但只要拿出自信，能接合本土、大陸與國際，正面看待大陸崛起的機會，就能打造新經濟動能，創造新就業機會，又老又窮的問題就能解決。他更展現「非典型國民黨」作風，跳脫意識型態束縛、平實親民、不迷信樁腳、不打負面選舉；訴求選人不選黨，抓經濟、去政爭、藍綠和解。「韓流」用鮮明簡單的主張，突出和民進黨的不同，很快就掀起風潮，讓這場選舉真正成為民進黨的期中考。

輕易捲起的「韓流」殘酷地指出，蔡總統與民進黨對這場選戰的定位錯了，他們忽略了人心的改變。其實，蔡總統對外在條件的改變並非毫無察覺，去年9月她在民進黨全代會提示「國家往正確的方向前進，總體經濟也正在變好」，但她進一步指出，內外部環境已經改變，包括：「多元的國際情勢取代兩極化世界格局」，「中國崛起」、「世界經濟發展模式」及「台灣社會」等變化，要求針對「外交與國際參與」、「區域安全與兩岸」、「國防」等12個面向提出新論述。她也高度重視大陸問題，認為「中國崛起是包括台灣在內所有國家必須謹慎面對的趨勢」，「必須在堅持台灣主體意識及人民主權不變的原則下，尋找和對岸互動的新模式」，當時外界判斷，民進黨今年選前可能針對台灣定位問題提出新論述。

但1年來新論述渺無蹤影，更未見「和對岸互動新模式」出現。今年7月蔡總統啟動九合一選舉布局，以口號式的「改革政績一定贏」活動取代新論述的宣布，強調民進黨在艱困中完成轉型正義、年金改革、司改、非核家園、農田水利會等改革，「台灣正在變好，我們不必妄自菲薄，更不必因為唱衰的聲音，或是許許多多的假消息，而自亂陣腳。」定調以改革作為選戰主訴求。

問題是，民意顯然有不同看法，民意更希望兩岸和平、生活改善、薪資提高、社會安定、國家欣欣向榮，民進黨卻訴求改革不能中斷，民眾明明對陸客不來有意見，希望兩岸關係和平穩定，民進黨卻把選戰拉高到反併吞、指控對岸介入選舉的國安高度來打，反而讓選情更吃力。

其實2017年的蔡總統是正確的，她如能拿出領導力貫徹通過新論述，兩岸關係就會大不同，民進黨就不必靠反中、反統、反國民黨，一招半式打天下。世局千變萬化，美、中兩強對峙可能陷入「新冷戰」，日本、越南、菲律賓乃至印度，都採取兩邊交往的彈性政略，故步自封的民進黨，左不能說服獨派放棄台獨，右不能改善兩岸關係，左右失據，台灣藍綠對抗就不能緩減、台海衝突就不能降溫、陸客就不會來、經濟就不能改善，民進黨宣傳的政績就薄如白紙，一戳就破。

這場選戰可從兩個方向解讀。第一，中央執政不利，2年多來的民調早已呈現，只是民進黨視若無睹。第二，地方因素，桃園、基隆、新竹市3位黨籍市長連任穩如泰山。韓國瑜在高雄氣勢陡升和選民喜新厭舊、想換人做看看有關，畢竟同一政黨執政太久，對手很容易攻擊。無論從哪一個方向解讀，都證明「民心」才是選票之所歸。

這場選戰民進黨可能小輸，也可能大輸，最遲明年春節假期結束，2020大選的期程就要啟動，蔡英文必須在最短時間內決定是否辭去黨主席、是否競選連任，想必將牽動黨內權力結構的重整，及民進黨和獨派敏感的競合。無論如何決斷，民進黨都須想辦法贏回民心，若繼續被民進黨慣性思維與獨派綁架，民心只會繼續湧向「韓流」。

(中國時報)