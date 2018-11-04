2018年11月04日 04:10 中國時報 主筆室

公投綁大選共有10案，中選會接連舉辦50場公投意見發表會，盧秀燕領銜的「反空汙案」打頭陣，反方由經濟部政務次長曾文生代表，反駁「反空汙」訴求。但曾文生駁到最後卻說他也贊同反空汙，只是公投沒有制約力，他無言，「只能進廟拜拜祈求國泰民安」。

「反空汙」是民眾普遍的心聲，這項公投提案主要是反對政府廢核之後大開火力發電，空氣品質越來越惡化，加上政府修改空品指數、降低合格標準，完全無視於空汙惡化對民眾健康的危害。事實上，空汙和紫爆比過去嚴重是不爭的事實，近年來肺癌也是十大癌症死亡率的第一名，這是提案人最主要的訴求。

但是曾文生不斷重述統計數字，說空品紅色警戒明顯減少、二氧化碳排放量也會逐年降低，並反諷「反空汙」提案要花100年才能讓火力歸零。曾文生顯然是扭曲「反空汙」提案的用意，這項提案是希望政府逐年降低空汙比例，當然是越快越好，如果能一年就歸零，經濟部做得到嗎？

的確，如曾文生所說，「大家花力氣公投，最後卻是中性、沒有制約力。」但是有些提案可以提供政府決策參考，例如「反空汙」公投過關，政府就得重新考慮整個能源政策的配比。「東奧正名」公投或是喜樂島準備發起的「台獨正名公投」才是大家白花力氣，還可能帶來災殃的公投，政府卻刻意袒護。

曾文生的說法其實就是反映內心的矛盾，明明知道「反空汙」是能源政策應該重視的施政重點，為了應和非核家園，只好顛三倒四，睜眼說瞎話。政府官員與其進廟拜拜，不如直接投票贊成「反空汙」吧！

(中國時報)