2018年11月04日 04:10 中國時報 胡勇

對中國大陸來說，2018年絕對是多事之秋。經濟轉型升級，爬坡過坎本就不易，美國偏偏又挑起貿易戰，並且散播「新冷戰」論調，令情勢更加急轉直下。一時間，大陸內外「爆點」不斷，不少人憂心忡忡。一些台灣親綠媒體看在眼裡，喜在心中，趁機全方位唱衰大陸，甚至斷言大陸經濟的神話已經破滅。然而，事實果真如此嗎？

首先，大陸經濟確實遇到不小的困難，這從中共中央政治局3個月內兩次開會研判經濟形勢就可見一斑。在10月31日的專題會議上，高層坦承「經濟下行壓力有所加大，部分企業經營困難較多，長期積累的風險隱患有所暴露。」同時對於外部環境的判斷也從3個月前的「發生明顯變化」升級到「發生深刻變化」。11月1日的民營企業座談會上，大陸國家主席習近平更是親口道出「經濟發展的不確定性明顯上升，下行壓力有所加大，企業經營困難增多」，其中「一些民營經濟遇到的困難甚至相當嚴峻」。

然而，對大陸這個世界第二大經濟體而言，固然有痛點和軟肋，但也沒有一些人想像的那麼不堪一擊。習近平在自曝其短後，馬上列舉了大陸經濟發展的諸多有利條件。綜合分析，習近平的研判是「三個沒有改變」：經濟發展健康穩定的基本面沒有改變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期穩中向好的總體勢頭沒有改變。儘管大陸經濟增速在下滑，但相比其他主要經濟體，經濟增長仍居世界前列。

其次，從外部環境看，愈演愈烈的貿易戰的確令一些大陸企業叫苦連天，但今年前3季大陸進出口貿易總體維持穩定增長勢頭。根據大陸海關的統計，即使在貿易戰的衝擊下，今年前8個月中美貿易額仍然同比增長了5.9%。所謂「西方不亮東方亮」，在習近平看來，隨著「一帶一路」的持續推進，大陸同「一帶一路」沿線國家的投資貿易合作正在成為外部經濟環境的新亮點。即將開幕的首屆中國國際進口博覽會，就是大陸主動塑造有利外部環境的一項舉措。

另外，看似無解的中美貿易戰也並非完全沒有轉圜餘地。根據習近平與美國總統川普的最新通話紀錄，「習川會」確定將在阿根廷20國集團峰會期間登場。儘管雙方對貿易談判的細節諱莫如深，但都表態要加強溝通磋商力爭達成妥協。畢竟如今的僵局對兩國都不利，是不可持續的非正常狀態。

最後，關於所謂「新冷戰」或者美國對華全面遏制的論調，不僅國務卿蓬佩奧在上月訪華時矢口否認，美國國內輿論也不完全苟同。本周二美國布魯金斯學會邀請前美國政府官員和知名中國問題專家激辯美中長期利益是否不可相容，結果有53%的現場聽眾在聽完全場辯論後認為，兩者是可以相容的。總之，中美關係雖然不容樂觀，但還遠遠沒有到攤牌的地步。

處於中美夾縫中的台灣，如何跳脫對大陸的種種偏見，從而正確研判大陸內外情勢是一項至關重要的課題。因為一旦出現重大誤判，比如賭中國大陸從此一蹶不振，其後果將是致命的。

(中國時報)