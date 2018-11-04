美中貿易戰只是暫畫休止符

2018年11月04日 04:10 中國時報 陳一新

美國總統川普1日在密蘇里一場共和黨造勢活動上突然宣布，這個月底他會在阿根廷首都布宜諾艾利斯20國峰會期間，與中國領導人習近平舉行場邊會時達成很好的貿易協議。此舉似乎意味著，美中兩國都有意在不斷擴大的貿易戰踩煞車，但沒有跡象顯示雙方在月底達成的協議是長期的，還是暫時性的貿易協議。

美中貿易戰已纏鬥8個多月，雙方都已兵疲馬憊，再鬥下去必然兩敗俱傷。因此，暫時鳴金收兵，休養生息一番不失為良策。

中方稍早已先釋出善意，表示要採購美國大豆，美方則表示北京若不做出結構性調整，美方無意重啟談判。問題是，要大陸在經貿上做出結構性調整，短期內絕無可能。因此，可以據以研判中方應是做出重大讓步，美方才同意重啟談判，並將會議加碼為西式晚宴加會議，為談判提供更好的氣氛。

從會議層級尚未從場邊會議升級到峰會，可以看出中方的讓步清單還無法讓美方滿意。

再從媒體公布川習熱線的資訊來看，川普表示他重視與習近平的良好關係，已要求美國官員草擬協議條款，希望能在20國峰會上與習近平達成協議。習近平表達對中美關係健康穩定發展與擴大中美經貿合作的願望，並將願望化為現實。

兩人都說雙方經貿團隊要加強溝通與接觸，但是川普強調的是要對中國大陸擴大出口，以平衡美中貿易逆差。而習近平則強調通過協調合作解決經貿爭議，達成雙方都能接受的方案。

也許雙方都急於讓貿易戰暫時停火，既沒有談到信守協議的誠信問題，也沒有觸及到因貿易戰而遭到池魚之殃的兩岸科技業者。日前，美國司法部宣布起訴台灣聯電、大陸福建晉華積體電路公司與3位華人員工。在美中貿易戰似乎暫時進入尾聲之際，兩岸科技業者卻被颱風尾掃到，誠屬不幸。

值得注意的是，如果兩岸科技業者在美中貿易戰暫時止戈息兵之後，仍然與美國纏訟不休，則可以佐證，美中貿易戰畫下休止符只是暫時性的，明年春暖花開，雙方的貿易戰、匯率戰、科技戰還會以更強的態勢捲土重來，因為川普必然會為他的競選連任而發動更猛烈與鋪天蓋地的「反中」運動。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)