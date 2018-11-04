2018年11月04日 04:10 中國時報 何展旭

清朝雍、乾年間的「粘竿處」，是著名的情報特務組織，小說影劇中令人聞風喪膽的「血滴子」，指的就是這個機構及官員。據說喜靜畏暑的雍正皇帝，因無法忍受夏日的蟬鳴聒噪，於是設了這個操杆捕蟬、釣魚的機構，後來更演變成偵伺臣民言行、打擊政敵的恐怖機關。近來國安局承認偵蒐「詆毀國家元首」等情資，監控公開網路社群，無疑仿若「粘竿處」再現！

國家安全局是依據《憲法增修條文》設置的法定機關，職司國家安全情工作，本就無可厚非，但必須依法而為，更不能踰越「國家安全」的範疇。依《國家情報工作法》第7條第1項規定，國安局等情報機關對於「涉及國家安全或利益之大陸地區或外國資訊」，「涉及內亂、外患、洩漏國家機密、外諜、敵諜、跨國性犯罪或國內外恐怖分子之滲透破壞」，以及「有關總體國情、國防、外交、兩岸關係、經濟、科技、社會或重大治安事務」，足以影響國家安全或利益等資訊，可以進行蒐集、研析、處理及運用。這也是國安局主張可以偵蒐「詆毀國家元首」等情資，監控網路社群的法律依據。

然而「詆毀國家元首」不僅定義難以明確界定，單純的批評或持不同政策意見，算不算是「詆毀」？這種訊息是否符合《國家情報工作法》第7條第1項規定，屬於得蒐集運用之情報，亦甚有疑問。何況「詆毀國家元首」，就真的構成「足以影響國家安全或利益」之資訊？還是影響元首個人名譽？難不成這些所謂「詆毀」的資訊，會造成元首心理的不適，進而影響工作情緒，造成國家安全及利益的損害？國安局以此進行情報蒐集，並對監控網路社群「了解民意」，不但有違「比例原則」，更違反「禁止不當聯結原則」。

尤其是國安局偵蒐這些所謂「詆毀國家元首」的情資，究竟如何運用？是用於政府澄清不實訊息，抑或供元首主張權益受損訴訟之用？還是提供執政黨打擊在野勢力之用？然而這些用途，不僅悖離憲法「決定國家安全有關大政方針」的旨意，也偏離維護國家安全及利益的法定目的，只是打壓言論自由，製造寒蟬效應，在網路上捕蟬、釣魚，讓元首耳根清靜罷了！

雖然蔡總統表示「民主台灣不會走回過去的黨國戒嚴時期，我領導的政府，不會違法限制國民的自由」，並以自己臉書作為例子，卻強調國安單位需要對境外勢力介入的威脅採取必要因應措施。但國安單位如何針對境外的不實訊息進行打擊？誰能保證國安單位不會逾越尺度？民進黨立委也認為這只是國安局長答詢失當的誤會而已。這種變相為國安局行為背書，彷彿只要高舉國家安全的大纛，就可以掩飾非法的為所欲為，毫無法治人權可言。

蔡政府執政後，促轉會、中選會等機關違法橫行，已遭民眾譏為廠衛特務機關林立。如今又出現偵伺人民言行的「粘竿處」，讓人時空錯亂，不知今夕是何夕，台灣民主法治的沉淪也不知將伊于胡底！

（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)