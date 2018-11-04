2018年11月04日 04:10 中國時報 呂志翔

過去半年美中關係螺旋式下降，主張「親美、友日、抗中」的台灣外交決策者竊喜不已，儘管台灣也必須承受某種程度的負面衝擊。但過去短短10天中的連串事件，暴露了蔡英文政府對外政策進退失據，失焦失序。

10月26日大陸國家主席習近平會晤日本首相安倍晉三，這是兩國元首相隔7年後首度正式會面；月底澳洲通過「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），意味這個關鍵的區域性貿易協定將於年底實施，而台灣前途未卜；川普於11月1日主動致電習近平，美中貿易戰似乎有轉圜跡象。

這3件看似互無關聯的單一事件，帶給台灣對外政策嚴厲挑戰。對國際形勢判斷失準、局限於意識形態、一廂情願以為外交關係可以克服兩岸關係退步所造成的傷害、再加上政策失序，都是造成這個結局的因素。

正確有效的外經貿政策關係台灣命脈，避免過度依賴中國大陸市場的政策無可厚非，但蔡英文政府卻選擇誇大不實的「新南向」政策作為替代方案。

政府宣示新南向政策目標是東協10國、南亞6國、紐、澳，共18國時，要創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。資深外交與貿易專家指出，台灣與這18個國家都沒有外交關係，經濟上也無主導地位，卻要整合這些地理、文化、發展程度、政治體制都不一樣的國家，建立經濟體共同意識，完全不自量力更貽笑國際社會。

專家分析，政府的正確做法應是解決台灣「五缺」問題，鼓勵在大陸投資的台商回流台灣，創造台灣經濟繁榮，而非台商從大陸轉移到南向國家。投資也應是由民間企業主動，政府出面與各國交涉爭取更優惠的條件與待遇，但台灣卻將珍貴但有限的外經貿資源浪費在虛幻的政策上。

台灣最核心的工作是應以爭取加入CPTPP，11國加入的CPTPP在經過墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大及澳洲陸續審議通過後確定將於12月30日生效。台灣是否能在CPTPP第二階段受邀參與，明年上半年就可看出端倪，這將是政府的最大考驗。

台灣進入CPTPP的最佳途徑就獲得日本背書。「友日」是民進黨政府外交政策中的主要支柱之一，但單在進口福島農產品問題上，民進黨政府到目前仍束手無策，現在又加上中日關係改善，更凸顯了情勢難以樂觀。

在「親美、抗中」下，但台灣毫不保留地「選邊」主動向美表態示好，川普大玩兩面手法，「美國優先」是首要考量，台灣只是他抗衡中共的籌碼，大多數人心知肚明，但決策者一意孤行自限困局。（作者為資深媒體人）

(中國時報)