大同區2派出所變身蚊子館 北市警政革新 如南柯一夢

大同分局雙連所樓上寢室仍供原有雙連所員警休息居住。（謝明俊攝）

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中國時報
／台北報導
台北市長柯文哲推行的「行動派出所」，轉型為「機動派出所」警車，平時都停在保大後門停車場吹風淋雨。（胡欣男攝）
大同分局大橋所樓上員警寢室缺乏維護破爛不堪，市府已撥款整修。（謝明俊攝）
柯文哲警政改革事件簿

台北市長柯文哲4年前選舉時，在大同區拿下最高票，上任後，大同警分局雙連派出所、大橋派出所在柯文哲一聲令下廢掉，28名員警併入其他2個派出所，原派出所差點成為蚊子館；就連斥資500萬打造的5輛行動派出所，也因成效不彰，沒上路多久，現集中停在保安大隊，偶爾外出「亮相」。

28員警搬家 無處辦公

2014年12月初，柯文哲當選台北市長，還未上任就提出警政革新。首先就是仿照美國制度全面廢除派出所，改以警車代替成立行動派出所，還要報案集中警分局受理，接下來還要合併文山一、二以及中正一、二等分局。

想法一提出，引起警政署反對，但柯文哲挾著高人氣，不顧大同區民眾和警政署反對下，硬是指示將大同分局雙連所及大橋所裁併掉，原本28名員警一時間要搬家，變成無床可睡，無桌可辦公的窘境，而2個派出所整整空了1年，成了蚊子館。

雙連所成了蚊子館，北市府怕遭來評議，1年後指示大同分局將派出所一樓，改成義警巡守駐地，但一星期只開門3天，其餘時間鐵門深鎖；大橋所後來則由北市立聯合醫院中興院區向市府申請撥用一樓，當做院方受理長照業務申請櫃檯使用。

尤其柯原以為合併派出所可節省派出所的平常維持費用，但實際是省了這些錢，但廢除的派出所仍得提供給員警當寢室，但廳舍修繕經費短絀，使得2個所的員警寢室破爛不堪，還到處漏水，最後，柯實地勘察後，私下指示撥了好幾百萬元重新修繕大橋所員警寢室，根本沒省到錢。

行動派出所 任由日曬

最經典的還是行動派出所，柯指示花500萬元購置5部警用廂型車，做為行動派出所，還大方公開亮相，結果試行4個月，只受理30件案子，其中多數是民眾問路，成效不彰下，偷偷廢除，5輛警用廂型車就放在停車場，任憑日曬雨淋。

此外，集中分局受理報案，柯一度指示由中正二分局試辦，也因成效不彰，引來民眾報怨，暗中喊卡；至於文山一、二；中正一、二等分局合併案，大搞ivoting，最後雷聲大雨點小，也在文山區有力人士全力反對下，無疾而終。

(中國時報)

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