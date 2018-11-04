外行領導內行 治安螺絲難拴緊

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中國時報

2名疑似從事地下匯兌的「錢姑」，在收錢運鈔時，遭歹徒覬覦行搶，儘管已逮捕主嫌，但仍有2000多萬贓款下落不明，此外，北市今年迄今已發生多起槍擊案，其他竊盜、毒品案件犯罪數據也沒有明顯降低，甚至歹徒公然闖入市政大樓對勞動局長逞凶，顯示北市治安維護能力有待努力。

經濟學人針對全球60個城市，依數位安全、衛生、基礎建設及人身安全等49項指標進行評比，雖全非考量治安狀況，但根據警方各項統計數據顯示，北市治安未見明顯改善，甚至槍擊案頻傳，都是不爭的事實，加上其他市政推展不力，導致北市排名滑落9名，甚至輸給首爾。

據統計，北市在2016年共發生6080件竊盜案，去年雖略為下降至6062件，但被害人僅少了6人。毒品案去年合計5407件，比前年減少300多件，不過查獲毒品重量激增了6倍。

尤其北市槍聲此起彼落，發生多起當街開槍案件。前年北市查獲150把各式槍支，去年增加到196支，今年截至9月，警方已查獲176把槍，所以儘管警方表示傳統暴力犯罪案件已大幅下降，但民眾仍對治安改善無感，甚至憂心有惡化的趨勢。

治安好壞與警察沒有必然關係，北市警察破案能力也有目共睹，柯文哲更不像剛上任之初，對官警聲色俱厲地責罵，但警政革新絕不可以獨斷絕行，因為錯誤的決策比貪汙更可怕。

(中國時報)

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