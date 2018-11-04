電子巡簽防懶 員警被迫站壁

2018年11月04日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲7月推出「巡邏箱電子化」可說是柯任期內最後一項有關警政的改革措施，但試用初期問題重重，包括QR CODE條碼遭民眾亂撕、員警偷懶自製條碼，10月全面上路，卻因掃描A點後，一定要等5分鐘才能掃B點，讓巡簽時間僵化拉長，更讓萬華「伊拉客」勤務的員警，看起來好像在站壁。

基層表示，巡邏箱電子化立意是好的，去除手寫改成手機掃描，節省時間也非常環保，但剛試辦時，曾發生惡作劇民眾，連續撕毀條碼，警方甚至張貼公告，警告再發生就移送法偵辦，才遏止亂撕的情形。

甚至，還曾發生想摸魚的幾名基層，自行掃描、列印QR CODE條碼，結果不出門巡邏，自己躲在同一定點掃描，後來因為太快簽完所有區域，終於被抓包、懲處的糗事。

鑑於有人會摸魚，市警局後來改用GPS定位，結果又發生有些地方因收訊不佳，無法順利定位，導致基層遭長官質疑、責備，這問題目前仍無法順利解決。

電子巡簽使用至今，最讓基層不滿的，就是硬性規定A點簽完之後，下一個B點一定要等5分鐘才能順利掃描，目的是防止作弊偷懶，希望員警老實巡簽。

但有員警表示，有些鬧區巡簽點很密集，過去10個點，他30分鐘就能簽完，現在硬是這樣規定，他就得花一倍甚至更多的時間，這段期間什麼事都不能做，就只能傻等，他認為這也是一種警力的浪費，這個問題現今普遍存在，希望能上級能再調整作法。

(中國時報)