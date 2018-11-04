電子巡簽防懶 員警被迫站壁

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲7月推出「巡邏箱電子化」可說是柯任期內最後一項有關警政的改革措施，但試用初期問題重重，包括QR CODE條碼遭民眾亂撕、員警偷懶自製條碼，10月全面上路，卻因掃描A點後，一定要等5分鐘才能掃B點，讓巡簽時間僵化拉長，更讓萬華「伊拉客」勤務的員警，看起來好像在站壁。

基層表示，巡邏箱電子化立意是好的，去除手寫改成手機掃描，節省時間也非常環保，但剛試辦時，曾發生惡作劇民眾，連續撕毀條碼，警方甚至張貼公告，警告再發生就移送法偵辦，才遏止亂撕的情形。

甚至，還曾發生想摸魚的幾名基層，自行掃描、列印QR CODE條碼，結果不出門巡邏，自己躲在同一定點掃描，後來因為太快簽完所有區域，終於被抓包、懲處的糗事。

鑑於有人會摸魚，市警局後來改用GPS定位，結果又發生有些地方因收訊不佳，無法順利定位，導致基層遭長官質疑、責備，這問題目前仍無法順利解決。

電子巡簽使用至今，最讓基層不滿的，就是硬性規定A點簽完之後，下一個B點一定要等5分鐘才能順利掃描，目的是防止作弊偷懶，希望員警老實巡簽。

但有員警表示，有些鬧區巡簽點很密集，過去10個點，他30分鐘就能簽完，現在硬是這樣規定，他就得花一倍甚至更多的時間，這段期間什麼事都不能做，就只能傻等，他認為這也是一種警力的浪費，這個問題現今普遍存在，希望能上級能再調整作法。

(中國時報)

外行領導內行 治安螺絲難拴緊 癡男垂降女消防員寢室 SPY失敗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。